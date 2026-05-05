Ο ΠΟΥ ερευνά μετάδοση hantavirus από άνθρωπο σε άνθρωπο μετά τους θανάτους σε κρουαζιερόπλοιο

Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη από το ξέσπασμα hantavirus σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό παραμένει πολύ χαμηλός, επιβεβαιώνει το ECDC, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την πηγή και την έκταση των λοιμώξεων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εντοπίσει επτά κρούσματα πάνω στο πλοίο, μεταξύ των οποίων τρεις θάνατοι, ένας ασθενής σε κρίσιμη κατάσταση και τρία άτομα που αναφέρουν ήπια συμπτώματα.

Ενώ η ακριβής προέλευση των κρουσμάτων εξακολουθεί να διερευνάται, ο ΠΟΥ ανέφερε την Τρίτη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο στο πλοίο.

«Πράγματι θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρχει κάποια μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ πολύ στενών επαφών, όπως σύζυγοι, άτομα που μοιράζονται καμπίνα κ.ά.», δήλωσε η Μαρία βαν Κέρκοβ, διευθύντρια Ετοιμότητας και Πρόληψης Επιδημιών και Πανδημιών στον ΠΟΥ.

Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι ομάδα επιδημιολόγων θα επιβιβαστεί στο πλοίο για να ελέγξει τους επιβάτες για συμπτώματα και να αξιολογήσει τον κίνδυνο, στο πλαίσιο κίνησης που συντονίζεται με τον ΠΟΥ.

«Αυτό θα συμβάλει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις διαδικασίες επαναπατρισμού και τη διαδρομή του πλοίου», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο κίνδυνος εκτεταμένης διασποράς λοίμωξης από hantavirus στην Ευρώπη είναι πολύ χαμηλός, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), προσθέτοντας ότι στο πλοίο εφαρμόζονται μέτρα για τη μείωση του κινδύνου περαιτέρω μολύνσεων.

«Επί του παρόντος, ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό στην Ευρώπη από αυτό το ξέσπασμα θεωρείται πολύ χαμηλός, δεδομένου ότι εφαρμόζονται στο πλοίο κατάλληλα μέτρα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων και ότι οι ιοί hantavirus δεν μεταδίδονται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο», ανέφερε ο οργανισμός.

Οι περισσότεροι ιοί hantavirus δεν μεταδίδονται άμεσα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εξαίρεση αποτελεί το στέλεχος του ιού Άνδεων, που εντοπίζεται κυρίως σε περιοχές της Νότιας Αμερικής και έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων μέσω στενής και παρατεταμένης επαφής, σύμφωνα με το ECDC.

«Δεν είναι ακόμη γνωστό αν η μετάδοση στο τρέχον ξέσπασμα έγινε μέσω περιβαλλοντικής έκθεσης ή μεταξύ ατόμων, ενώ δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί ο συγκεκριμένος hantavirus που εμπλέκεται», σημείωσε το ECDC.

Ωστόσο, τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν ήδη από τη μία εβδομάδα και μέχρι και οκτώ εβδομάδες μετά την έκθεση.

Πού βρίσκεται τώρα το πλοίο;

Το κρουαζιερόπλοιο m/v Hondius, που ανήκει στην ολλανδική εταιρεία Oceanwide Expeditions, βρίσκεται αυτή τη στιγμή αγκυροβολημένο ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου και είχε αποπλεύσει με 149 άτομα επιβαίνοντες.

Οι τοπικές υγειονομικές αρχές έχουν αρνηθεί να επιτρέψουν την αποβίβαση των επιβατών.

«Η ατμόσφαιρα στο m/v Hondius παραμένει ήρεμη, με τους επιβάτες γενικά ψύχραιμους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Oceanwide Expeditions.

Η εταιρεία ανέφερε ότι δύο μέλη του πληρώματος εμφάνισαν οξέα αναπνευστικά συμπτώματα, το ένα ήπια και το άλλο σοβαρά, και ότι και οι δύο χρειάστηκαν άμεση ιατρική φροντίδα.

Στην ανακοίνωση επιβεβαιώνεται ότι οι ολλανδικές αρχές προετοιμάζουν ενεργά την ιατρική διακομιδή των δύο συμπτωματικών ατόμων, καθώς και του ατόμου που συνδέεται με τον επιβάτη ο οποίος κατέληξε στις 2 Μαΐου.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί άλλα άτομα με συμπτώματα», συνέχισε η ανακοίνωση

Μεταξύ των εναλλακτικών που εξετάστηκαν είναι και ο απόπλους προς τη Λας Πάλμας ή την Τενερίφη στα Κανάρια νησιά, σύμφωνα με την Oceanwide Expeditions.

Τι είναι ο ιός hantavirus;

Ο όρος hantavirus αναφέρεται σε μια ομάδα ιών που μεταφέρονται από τρωκτικά και μεταδίδονται κυρίως στον άνθρωπο μέσω εισπνοής αιωρούμενων σωματιδίων από αποξηραμένα περιττώματα τρωκτικών.

Η επαφή με μολυσμένα τρωκτικά ή με τα ούρα, το σάλιο ή τα περιττώματά τους, ιδίως όταν αυτά τα υλικά αναταράσσονται και αιωρούνται στον αέρα, αποτελεί τον κύριο τρόπο μετάδοσης.

Η λοίμωξη μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονικό σύνδρομο από hantavirus (HPS), που χαρακτηρίζεται από πονοκεφάλους, ζάλη, ρίγη, πυρετό, μυαλγίες και γαστρεντερικά προβλήματα και στη συνέχεια από εμφάνιση αναπνευστικής δυσχέρειας και υπότασης.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τα συμπτώματα του HPS εμφανίζονται συνήθως δύο έως τέσσερις εβδομάδες μετά την αρχική έκθεση στον ιό.

