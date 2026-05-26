Επιδιώκεται αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων 24 δις δολαρίων, αναφέρουν ιρανικά ΜΜΕ

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν την Τρίτη ότι οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης επιδιώκουν την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων ύψους περίπου 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που είναι «παγωμένα» στο εξωτερικό, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ.

Το ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων Tasnim δημοσιεύτηκε, καθώς μια κορυφαία ιρανική αντιπροσωπεία βρισκόταν στο Κατάρ και αφού η Τεχεράνη δήλωσε ότι ολοκληρώνει ένα πλαίσιο 14 σημείων για μια συμφωνία που θα τερματίζει τον πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε με αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

«Τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν πρόκειται να αποδεσμευτούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και αυτό το ποσό εκτιμάται σε 24 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το μνημόνιο κατανόησης των 14 σημείων», αναφέρει το Tasnim επικαλούμενο ανώνυμη πηγή που βρίσκεται κοντά στην ομάδα διαπραγματεύσεων.

Περίπου το 50% αυτού του ποσού «θα πρέπει να διατεθεί κατά την έναρξη της ανακοίνωσης του μνημονίου», πρόσθεσε.

Το Tasnim ήταν το μόνο ιρανικό μέσο που μετέδωσε το ρεπορτάζ.

