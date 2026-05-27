ECDC: Συναγερμός για Έμπολα - Ανησυχία και για περαιτέρω αύξηση περιστατικών ιλαρά λόγω καλοκαιριού

Ένα σύνθετο υγειονομικό σκηνικό αποτυπώνει η νέα εβδομαδιαία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, καθώς η Ευρώπη καταγράφει μεν αποκλιμάκωση των βασικών αναπνευστικών ιών, ωστόσο παραμένει σε αυξημένη επιτήρηση για διεθνείς επιδημίες και νοσήματα που μπορούν να επανεμφανιστούν ή να ενισχυθούν μέσα στους επόμενους μήνες.

Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά τη νέα επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, η οποία συνδέεται με τον ιό Bundibugyo. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ECDC, μέχρι τις 21 Μαΐου είχαν καταγραφεί περισσότερα από 650 ύποπτα περιστατικά, περίπου 160 θάνατοι και δεκάδες επιβεβαιωμένα κρούσματα στις δύο χώρες. Η κατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς το συγκεκριμένο στέλεχος παρουσιάζει γενετικές διαφορές σε σχέση με προηγούμενες επιδημίες, ενώ δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή εξειδικευμένες θεραπείες. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι η πραγματική έκταση της διασποράς ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τόσο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας όσο και το Africa CDC στην κήρυξη καταστάσεων έκτακτης υγειονομικής ανάγκης. Παρά την ανησυχία, το ECDC εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει πολύ χαμηλός, κυρίως λόγω της περιορισμένης πιθανότητας εισαγωγής και δευτερογενούς μετάδοσης. Ακόμη στην έκθεσή του το ECDC επισημαίνει ότι ο Έμπολα μεταδίδεται κυρίως μέσω άμεσης επαφής με αίμα ή άλλα σωματικά υγρά μολυσμένων ή νεκρών ατόμων, καθώς και με μολυσμένες επιφάνειες ή αντικείμενα.

Η ιλαρά παραμένει ενεργή

Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την πορεία της ιλαράς, η οποία εξακολουθεί να καταγράφει περιστατικά σε αρκετές χώρες. Κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, στις χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ καταγράφηκαν 3.607 περιστατικά, με σχεδόν το 86% να είναι εργαστηριακά επιβεβαιωμένα. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι σχεδόν οκτώ στους δέκα ασθενείς ήταν ανεμβολίαστοι, στοιχείο που αναδεικνύει τα κενά στην εμβολιαστική κάλυψη. Τα περισσότερα περιστατικά αναφέρθηκαν σε Βουλγαρία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία, ενώ το ECDC προειδοποιεί ότι η αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση του καλοκαιριού μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη μετάδοση, ιδίως σε πληθυσμούς με χαμηλή εμβολιαστική προστασία.

Ύφεση στις εποχικές ιώσεις

Αντίθετα, πιο ήρεμη είναι η εικόνα για τους αναπνευστικούς ιούς στην Ευρώπη. Η γρίπη έχει επιστρέψει σε επίπεδα βάσης, ο RSV καταγράφει χαμηλή δραστηριότητα, ενώ και ο SARS-CoV-2 κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα κυκλοφορίας, μετά την αποκλιμάκωση της χειμερινής περιόδου.

Παράλληλα, το ECDC παρακολουθεί την εξάπλωση του ιού Chikungunya στη Γαλλική Γουιάνα, όπου έχουν εντοπιστεί εκατοντάδες περιστατικά, αλλά και νέο ανθρώπινο περιστατικό γρίπης των πτηνών A(H9N2) στην Κίνα. Η συνολική εικόνα δείχνει ότι, παρά την υποχώρηση των κλασικών εποχικών ιώσεων, οι υγειονομικές απειλές παραμένουν δυναμικές και απαιτούν συνεχή επιτήρηση.