Βρυξέλλες: Πράσινο φως σε ψήφισμα-σταθμό για τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής του '74 σε γυναίκες και κορίτσια

Μια σημαντική απόφαση, που φέρνει στο προσκήνιο τις βαθιές και διαχρονικές πληγές της τουρκικής εισβολής του 1974, έλαβε η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με συντριπτική πλειοψηφία (28 ψήφους υπέρ, 4 κατά και μία αποχή), η Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο ψηφίσματος και προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας την άμεση στήριξη των γυναικών και των κοριτσιών της Κύπρου που βίωσαν τη θηριωδία του πολέμου.

Το κείμενο καταδικάζει απερίφραστα την παράνομη τουρκική κατοχή και τα εγκλήματα των τουρκικών δυνάμεων, ενώ εστιάζει για πρώτη φορά με τόση ένταση στη χρήση της σεξουαλικής βίας ως όπλο πολέμου, γεγονός που συνιστά κατάφωρη παραβίαση των Συμβάσεων της Γενεύης.

Τα βασικά αιτήματα των Ευρωβουλευτών

Η εγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος αποτυπώνει τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν εδώ και 52 χρόνια οι εκτοπισμένες, οι παθούσες και οι οικογένειές τους, θέτοντας την ΕΕ προ των ευθυνών της:

Ζητείται η επίσημη αναγνώριση των εγκλημάτων, η απόδοση ευθυνών και η παροχή ολοκληρωμένης αποκατάστασης και στήριξης προς τις επιζώσες και τους επιζώντες.

Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να ενισχύσει οικονομικά τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους (ΔΕΑ), αλλά και να χρηματοδοτήσει εξειδικευμένα ψυχοκοινωνικά προγράμματα για την επούλωση του ψυχικού τραύματος που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά.

Εκφράζεται η πλήρης στήριξη στην πρωτοβουλία για την ανέγερση μνημείου στην πρωτεύουσα της Κύπρου, προς τιμήν των γυναικών που υπήρξαν θύματα σεξουαλικής βίας κατά την εισβολή.

Υπογραμμίζεται η ανάγκη για άμεση επανέναρξη των συνομιλιών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ με στόχο τη λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και την πλήρη απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων, με την ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία.

Ελεονώρα Μελέτη: «Σπάμε τη σιωπή 52 χρόνων»

Το ψήφισμα συντάχθηκε ως άμεσο αποτέλεσμα της επίσημης αποστολής που πραγματοποίησε η Επιτροπή FEMM στη Λευκωσία τον Μάιο του 2025. Η εισηγήτρια της έκθεσης, Ελληνίδα Ευρωβουλευτής Ελεονώρα Μελέτη (ΕΛΚ), δήλωσε αμέσως μετά την ψηφοφορία:

«Δεσμευτήκαμε να ακούσουμε τις επιζώσες και τους επιζώντες και να φέρουμε τη φωνή τους στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δράσης. Πενήντα δύο χρόνια μετά την εισβολή στην Κύπρο, πολλές γυναίκες εξακολουθούν να κουβαλούν το τραύμα της βίας, του εκτοπισμού και της σιωπής. Καθήκον μας δεν είναι μόνο να θυμόμαστε, αλλά και να ενεργούμε, διασφαλίζοντας ότι ο πόνος και η ανθεκτικότητα των Κυπρίων γυναικών αναγνωρίζονται επιτέλους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.»

Επόμενα Βήματα

Μετά την πανηγυρική έγκρισή τους από την αρμόδια Επιτροπή, η προφορική ερώτηση και το σχέδιο ψηφίσματος παίρνουν τον δρόμο για την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου θα τεθούν σε συζήτηση και τελική ψηφοφορία από το σύνολο των ευρωβουλευτών το αμέσως επόμενο διάστημα.