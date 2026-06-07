Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων: Πότε θα δικαιούστε έως 600 ευρώ αποζημίωση; Τι προβλέπει το προτεινόμενο πλαίσιο της ΕΕ

Σε συμφωνία για το νέο πλαίσιο δικαιωμάτων επιβατών αεροπορικών μεταφορών φαίνεται ότι κατέληξαν οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητους τους βασικούς κανόνες αποζημίωσης για καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Μετά από μήνες εντατικών διαβουλεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, το πιο αμφιλεγόμενο ζήτημα – το ύψος και οι προϋποθέσεις αποζημίωσης – παραμένει ουσιαστικά όπως ισχύει σήμερα, σύμφωνα με πηγές που συμμετείχαν στις συνομιλίες.

Αποζημιώσεις έως 600 ευρώ για μεγάλες καθυστερήσεις

Σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο, οι επιβάτες θα συνεχίσουν να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης μετά από καθυστέρηση άνω των τριών ωρών.

Το σύστημα αποζημιώσεων διαμορφώνεται ως εξής:

250 ευρώ για πτήσεις έως 1.500 χλμ.

400 ευρώ για πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ.

300 ευρώ για μεγάλες πτήσεις (άνω των 3.500 χλμ.) με καθυστέρηση 3–4 ωρών

έως 600 ευρώ για καθυστερήσεις άνω των 4 ωρών ή για ακυρώσεις

Οι ρυθμίσεις διατηρούν ουσιαστικά το υφιστάμενο όριο των τριών ωρών, παρά τις πιέσεις για αναθεώρησή του.

Ευκολότερη διαδικασία αποζημίωσης για τους επιβάτες

Σημαντική αλλαγή αποτελεί η υποχρέωση των αεροπορικών εταιρειών να διευκολύνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης.

Οι εταιρείες θα πρέπει να αποστέλλουν στους επιβάτες σύνδεσμο για φόρμα αποζημίωσης εντός 48 ωρών από την προγραμματισμένη άφιξη μιας καθυστερημένης ή ακυρωμένης πτήσης.

Παράλληλα, θα πρέπει να εξηγούν τον λόγο της καθυστέρησης ή ακύρωσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν «έκτακτων περιστάσεων» που επικαλούνται για απαλλαγή από αποζημίωση.

Νέες υποχρεώσεις για τις αεροπορικές εταιρείες

Οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να παρέχουν τις πληροφορίες μέσω «μόνιμου μέσου», όπως το email, ώστε οι επιβάτες να έχουν σταθερή πρόσβαση στα στοιχεία της πτήσης και της αποζημίωσης.

Αφού υποβληθεί αίτημα, οι εταιρείες θα έχουν προθεσμία 30 ημερών για την καταβολή αποζημίωσης ή την αιτιολόγηση απόρριψης.

Η διαδικασία αυτή αντικαθιστά παλαιότερη πρόταση για προ-συμπληρωμένες φόρμες αιτήσεων.

Επιπλέον συμφωνία για τις τιμές εισιτηρίων

Οι διαπραγματευτές έχουν ήδη καταλήξει σε ακόμη μία αλλαγή, σύμφωνα με την οποία οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να εμφανίζουν τιμές που περιλαμβάνουν και χειραποσκευή καμπίνας, και όχι μόνο μικρό προσωπικό αντικείμενο.

Οι επιβάτες θα μπορούν να επιλέγουν χαμηλότερη τιμή εφόσον δεν επιθυμούν επιπλέον αποσκευές.

Επόμενα βήματα

Εφόσον οι πρέσβεις των κρατών-μελών εγκρίνουν το σχέδιο, η τελική συμφωνία θα περάσει από επιτροπή συνδιαλλαγής Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κρατών-μελών, με προθεσμία έως τις 15 Ιουνίου για την οριστικοποίησή της.

Η εξέλιξη θεωρείται κρίσιμη για εκατομμύρια Ευρωπαίους ταξιδιώτες, καθώς καθορίζει το πλαίσιο προστασίας τους στις αεροπορικές μετακινήσεις για τα επόμενα χρόνια.

Πηγή Politico/ερτ