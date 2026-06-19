Μεταναστευτικό: Κοινή παρέμβαση από 19 ηγέτες της ΕΕ, ανάμεσά τους και ο ΠτΔ – Ζητούν κέντρα επιστροφής σε τρίτες χώρες

Δεκαεννέα από τους 27 ηγέτες των κρατών μελών της Ένωσης, μεταξύ τους και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υπέγραψαν επιστολή προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τους Προέδρους των ευρωπαϊκών θεσμών ζητώντας άμεσες ενέργειες για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες για την υποδοχή μεταναστών που δεν έχουν λάβει άδεια παραμονής.

Η επιστολή των 19 έρχεται για να ανοίξει τη συζήτηση, από κοινού με την επιστολή που έστειλε την Τετάρτη η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για το μεταναστευτικό, καθώς οι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν για «καινοτόμες λύσεις».

Η επιστολή συντάχθηκε με πρωτοβουλία των Κυβερνήσεων από της Δανίας και της Ιταλίας και υπογράφηκε από συνολικά 19 κράτη μέλη χωρίς να προηγηθεί συνάντηση. Εκτός από Δανία, Ιταλία και Κύπρο, την υπογράφουν ακόμη, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λιθουανία, Μάλτα, Λετονία , Πολωνία, Ολλανδία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Σουηδία. Τον συντονισμό έκαναν οι διπλωματικοί σύμβουλοι των ηγετών, γνωστοί ως Sherpas.

«Ενθαρρύνουμε τα πρόθυμα κράτη μέλη να επιδιώξουν τέτοιες λύσεις και να συνεργαστούν με πιθανούς εταίρους. Ενθαρρύνουμε, επίσης, την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει τα κράτη μέλη σε αυτές τις προσπάθειες, μεταξύ άλλων με οικονομικούς πόρους, και καλούμε την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τον ΔΟΜ και άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία», σημειώνουν οι 19, τονίζοντας ότι «τώρα είναι η ώρα να δράσουμε και να επιτύχουμε πραγματικά αποτελέσματα».

Η επιστολή σημειώνει ότι «πρέπει πάντα να λαμβάνεται δημοκρατικά απόφαση για το ποιος μπορεί να εισέλθει και να παραμείνει στις χώρες μας. Είναι ύψιστης σημασίας να συνεχίσουμε να αμφισβητούμε το status quo, όταν οι διακινητές ανθρώπων πλουτίζουν και η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως εργαλείο».

Ωστόσο οι υπογράφοντες αναγνωρίζουν ότι αυτόν τον μήνα - υπό την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - επιτεύχθηκαν νέα σημαντικά ορόσημα με συμφωνία για τα τελευταία κομμάτια της βασικής νέας νομοθεσίας. Η πλειοψηφία των κρατών μελών έχει συμμετάσχει στις εργασίες για τις νέες και καινοτόμες λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη και στην αύξηση του ποσοστού επιστροφών.

«Μαζί, έχουμε επαναπροσδιορίσει την ευρωπαϊκή «συζήτηση για τη μετανάστευση» και έχουμε καταλήξει σε ευρεία συναίνεση ότι χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή «μεταναστευτική πολιτική που να είναι ταυτόχρονα σταθερή και δίκαιη. Μια μεταναστευτική πολιτική που να διασφαλίζει τη συνοχή των κοινωνιών μας και να παρέχει προστασία στους πιο ευάλωτους ανθρώπους», σημειώνουν.

«Τώρα πρέπει να δείξουμε απτά αποτελέσματα που να κάνουν πραγματική διαφορά για τους πολίτες μας και να προχωρήσουμε με λύσεις που βασίζονται σε τρίτες χώρες το συντομότερο δυνατό. Πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως τις νέες δυνατότητες και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τυχόν εναπομείναντα εμπόδια, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα κάνουμε τις νέες λύσεις πραγματικότητα,» σημειώνουν οι 19 ηγέτες.

«Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να σπάσουμε τα επιχειρηματικά μοντέλα των λαθρεμπόρων μεταναστών, να εξαλείψουμε τα κίνητρα για παράτυπη μετανάστευση προς την Ευρώπη και να διασφαλίσουμε ότι όσοι δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής στην Ευρώπη θα επιστρέφονται. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και τις διεθνείς συμβάσεις και σε στενή συνεργασία με τρίτες χώρες», προσθέτουν.

Εξηγούν ακόμη ότι ορισμένες πρωτοβουλίες βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή, όπως η συνεργασία Ιταλίας-Αλβανίας, ενώ άλλες χώρες εργάζονται τώρα για την εφαρμογή των νέων δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των κόμβων σε τρίτες χώρες. «Θα ηγηθούμε προσωπικά για να διασφαλίσουμε ότι τα οράματά μας θα υλοποιηθούν», καταλήγουν οι 19 υπογράφοντες.

Πηγή: ΚΥΠΕ