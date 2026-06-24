Κάλας: Η Κάισα Ολλόνγκρεν νέα Γενική Γραμματέας της ΕΥΕΔ

Ολλανδή πρώην Υπουργός Άμυνας, Κάισα Ολλόνγκρεν, διορίστηκε γενική γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), ανακοίνωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος και επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, σε εσωτερικό μήνυμα προς το προσωπικό της υπηρεσίας την Τετάρτη.

Η Ολλόνγκρεν, πρώην Αντιπρόεδρος της ολλανδικής Κυβέρνησης, υπηρετεί επί του παρόντος ως ειδική εντεταλμένη της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διαδέχεται την Μπελέν Μαρτίνες Καρμπονέλ, η οποία μετατέθηκε φέτος ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Μεξικό. Η Ολλόνγκρεν αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου.

Σε ανάρτησή της, η κ. Κάλας τόνισε ότι η Ολλόνγκρεν διαθέτει 30 χρόνια εμπειρίας στη δημόσια διοίκηση, τη διπλωματία και τη διαχείριση οργανισμών, έχοντας διατελέσει Υπουργός Άμυνας, Υπουργός Εσωτερικών και Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Γενικών Υποθέσεων της Ολλανδίας. Στην ανάρτηση της αυτή, η Κάλας σημείωσε ότι αναμένει με ενδιαφέρον τη συνεργασία τους.

Επιπλέον ανακοινώθηκε ο διορισμός δύο αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, του Εσθονού διπλωμάτη Μάτι Μάασικας, ο οποίος κατείχε προσωρινά τη θέση, και του νυν Πρέσβη της Γαλλίας στο ΝΑΤΟ, Νταβίντ Σβατς, στη θέση αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, αρμόδιου για θέματα άμυνας. Ο Σβατς διαδέχεται τον επίσης Γάλλο διπλωμάτη Σαρλ Φρι.

Η αποχώρηση Καρμπονέλ έφερε τις ανακατατάξεις καθώς ήδη από τον Οκτώβριο η ομάδα της Κάλας είχε επιχειρήσει να χαμηλώσει βαθμίδα στην Ισπανίδα διπλωμάτη, με σκοπό τον διορισμό του Γερμανού αξιωματούχου Μάρτιν Σελμάγιερ, ο οποίος εκπροσωπεί την ΕΕ στην Αγία Έδρα. Ο Σελμάγιερ κατείχε επί προεδρίας Ζαν Κλωντ Γιούνκερ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ισχυρότερη θέση στην ιεραρχία της γραφειοκρατίας, αυτή του Γενικού Γραμματέα της Κομισιόν, αλλά, έπειτα από αντιδράσεις κρατών μελών και της νυν επικεφαλής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεν κατέλαβε τη θέση στην ΕΥΕΔ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ