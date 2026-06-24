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Καύσωνας στην Ευρώπη: Τουλάχιστον 94 εκατομμύρια κάτοικοι θα αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τουλάχιστον 95 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, οι περισσότεροι από τους οποίους στη Γαλλία και την Ισπανία, θα αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου.

Συνολικά περισσότεροι από 350 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη (πλην Τουρκίας), σχεδόν τα δύο τρίτα του συνολικού πληθυσμού της ηπείρου, θα αντιμετωπίσουν σήμερα μέγιστες θερμοκρασίες οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Η ανάλυση αυτή βασίζεται σε προβλέψεις της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας και στις προβολές που είχαν γίνει το 2025 για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό από το Joint Research Center, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της αυστριακής μη κυβερνητικής οργάνωσης Klimadashboard.

ΠΗΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ

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