Στην Άγκυρα στρέφονται τα βλέμματα για Κυπριακό - Κόστα και Φον ντερ Λάιεν συναντούν τον Ερντογάν

Το Κυπριακό θα είναι ανάμεσα στα θέματα που θα συζητήσουν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε συνάντηση που θα έχουν την Τετάρτη στην Άγκυρα.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέφερε σε ανακοίνωση πως η συνάντηση θα επικεντρωθεί στις διμερείς σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας. Ο Πρόεδρος Κόστα θα μεταβεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, όπου την Τρίτη θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών της Συνόδου Κορυφής του NATO, ενώ την Τετάρτη, Κόστα και φον ντερ Λάιεν θα συναντηθούν με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, επισημαίνει η ανακοίνωση. Οι τρεις ηγέτες αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις, και ειδικότερα για τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού, σημειώνεται.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν οι διμερείς σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης–Τουρκίας, με την τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία να καθιστά αναγκαία την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας, στη βάση κοινών συμφερόντων και πραγματιστικών βημάτων, αναφέρεται. Επιπλέον, οι δύο πλευρές θα εξετάσουν την πρόοδο στην εφαρμογή της κοινής ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου, που υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο του 2023 και αφορά την πορεία των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ΕΕ–Τουρκίας.

Στην ανακοίνωση επαναλαμβάνεται ότι ΕΕ και Τουρκία αποτελούν «στρατηγικούς εταίρους,» με τη σχέση τους να εδράζεται στη Συμφωνία Σύνδεσης του 1963, γνωστή και ως Συμφωνία της Άγκυρας, ενώ η ΕΕ παραμένει ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας, με το 2022, το διμερές εμπόριο να ανέρχεται σε 198,1 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 3,6% του συνολικού εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον υπόλοιπο κόσμο.

Πηγή: ΚΥΠΕ