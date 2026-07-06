Τραυματισμός T/κ στην Αγία Νάπα: Υπό οκταήμερη κράτηση οι τρεις για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης

Διατάγματα κράτησης για περίοδο 8 ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου κατά τριών υπόπτων, ηλικίας 18 ετών, σε σχέση με την υπό διερεύνηση υπόθεση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης κατά 47χρονου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις ύποπτοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αδικήματα που αφορούν πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριας σωματικής βλάβης και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, συνελήφθηκαν και τέθηκαν υπό κράτηση σε σχέση με τη υπόθεση τα ξημερώματα.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Το 3ο περιστατικό βίας

Πάντως, το επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 47χρονου Τουρκοκύπριου, είναι το τρίτο περιστατικό βίας που σημειώνεται στην Αγία Νάπα σε λιγότερο από ένα μήνα. Το γεγονός αυτό προκαλεί έντονο προβληματισμό και σκεπτικισμό στις τοπικές Αρχές καθώς και στις Αρχές Ασφαλείας, κι ενώ διανύουμε περίοδο τουριστικής αιχμής.

Θυμίζουμε, ότι ξημερώματα της 17ης Ιουνίου είχε σημειωθεί συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο στην οδό Λουκά Λουκά, όπου δύο νεαροί από το Ισραήλ καβγάδισαν με Ελληνοκύπριο.

Στη συμπλοκή επενέβησαν και δύο Κύπριοι φρουροί ασφαλείας για να κατευνάσουν τα πνεύματα και να χωρίσουν τα άτομα που καβγάδιζαν. Σε κάποια στιγμή, ένας από τους Ισραηλινούς, 21 χρόνων, ανέσυρε μαχαίρι και τραυμάτισε τόσο τον Κύπριο με τον οποίο καβγάδιζε, όσο και τους δύο φρουρούς ασφαλείας. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν για περίθαλψη στο νοσοκομείο. Ένας από τους φρουρούς ασφαλείας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Οι δύο Ισραηλινοί προφυλακίστηκαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Ένας εξ’ αυτών, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τους τραυματισμούς στους τρεις Ελληνοκύπριους, εντοπίστηκε στη σκηνή σ’ έξαλλη κατάσταση και κατά τη σύλληψή του άρχισε να βρίζει τους αστυνομικούς.

Λίγες μέρες αργότερα κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο βίντεο από τον Βρετανό Streamer Χάρισον Σάλιβαν, ο οποίος δραστηριοποιείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο καταγράφεται νέο επεισόδιο άγριας συμπλοκής σε δρόμους της Αγ. Νάπας μ’ εικόνες βίας κι έντασης, το οποίο προκάλεσε εκ νέου αναστάτωση.