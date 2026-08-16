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| Ευρώπη

Κομισιόν: «Ναι» στα 7,9 δις ευρώ προς την Πολωνία για νέα έργα και επενδύσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Επιβραβεύει τις μεταρρυθμίσεις της Πολωνίας στη σχολική και ενεργειακή ψηφιοποίηση, τις δορυφορικές τεχνολογίες και τις πράσινες αστικές μεταφορές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε θετικά το πέμπτο αίτημα πληρωμής της Πολωνίας ύψους 7,9 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αυτό, όπως αναφέρει η Κομισιόν, σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με αυτό το αίτημα πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για ψηφιακές τεχνολογίες στα σχολεία, της χρήσης δορυφορικών δεδομένων, των μεταρρυθμίσεων στις συνδέσεις με το δίκτυο και της ψηφιοποίησης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, της δημιουργίας ζωνών αστικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών και της αγοράς τραμ για τις πόλεις.

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