Ατύχημα jet ski στον Πρωταρά: Κρίσιμα ο 48χρονος, μεταφέρθηκε στο Γ. Ν. Λευκωσίας - Εκτός κινδύνου η 7χρονη

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται πλέον ο 48χρονος που τραυματίστηκε στο σοβαρό θαλάσσιο ατύχημα στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά. Σταθερή και εκτός σοβαρού κινδύνου είναι η κατάσταση της 7χρονης που είχε υποστεί κάταγμα κρανίου.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Αμμόχωστο, ο 48χρονος, ο οποίος είχε υποστεί κάταγμα λεκάνης, μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Την ίδια ώρα, η 7χρονη, η οποία είχε υποστεί κάταγμα κρανίου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή και δεν κρίνεται σοβαρή.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία της Αστυνομίας, jet ski που οδηγούσε 17χρονη, με επιβάτιδα 18χρονη, συγκρούστηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται με ρυμουλκούμενο φουσκωτό θαλάσσιο παιχνίδι τύπου «καναπέ».

Στο φουσκωτό επέβαιναν πέντε πρόσωπα, δύο άνδρες ηλικίας 48 και 43 ετών και τρία ανήλικα παιδιά ηλικίας 7, 11 και 13 ετών.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου και ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου συνεχίζουν τις εξετάσεις για τις συνθήκες του ατυχήματος.