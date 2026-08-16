Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Ιεζεκιήλ (Τμ. Δασών): Υποψίες για σκόπιμους εμπρησμούς στην Πάφο - «Δεν γίνεται κάθε χρόνο να έχουμε πυρκαγιές στις ίδιες περιοχές»
| Κύπρος

Ατύχημα jet ski στον Πρωταρά: Κρίσιμα ο 48χρονος, μεταφέρθηκε στο Γ. Ν. Λευκωσίας - Εκτός κινδύνου η 7χρονη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Την ίδια ώρα, η 7χρονη, η οποία είχε υποστεί κάταγμα κρανίου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή και δεν κρίνεται σοβαρή.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται πλέον ο 48χρονος που τραυματίστηκε στο σοβαρό θαλάσσιο ατύχημα στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά. Σταθερή και εκτός σοβαρού κινδύνου είναι η κατάσταση της 7χρονης που είχε υποστεί κάταγμα κρανίου.

Σχετικά άρθρα:

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Αμμόχωστο, ο 48χρονος, ο οποίος είχε υποστεί κάταγμα λεκάνης, μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Την ίδια ώρα, η 7χρονη, η οποία είχε υποστεί κάταγμα κρανίου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή και δεν κρίνεται σοβαρή.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία της Αστυνομίας, jet ski που οδηγούσε 17χρονη, με επιβάτιδα 18χρονη, συγκρούστηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται με ρυμουλκούμενο φουσκωτό θαλάσσιο παιχνίδι τύπου «καναπέ».

Στο φουσκωτό επέβαιναν πέντε πρόσωπα, δύο άνδρες ηλικίας 48 και 43 ετών και τρία ανήλικα παιδιά ηλικίας 7, 11 και 13 ετών.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου και ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου συνεχίζουν τις εξετάσεις για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΡΩΤΑΡΑΣJET SKI

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα