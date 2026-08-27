Θόρυβος από αεροπλάνα: Η Κομισιόν αξιολογεί το πλαίσιο περιορισμών στα μεγάλα αεροδρόμια της ΕΕ

Δημόσια διαβούλευση για την επικείμενη αξιολόγηση του Κανονισμού για την Ισορροπημένη Προσέγγιση, ο οποίος διέπει τη διαδικασία επιβολής περιορισμών λειτουργίας λόγω θορύβου στα μεγάλα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκίνησε η Κομισιόν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, στόχος της διαβούλευσης είναι η συγκέντρωση απόψεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη ενόψει της αξιολόγησης του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου.

Ο Κανονισμός για την Ισορροπημένη Προσέγγιση καθορίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται όταν εξετάζεται η επιβολή επιχειρησιακών περιορισμών για την αντιμετώπιση προβλημάτων θορύβου στα μεγάλα αεροδρόμια της ΕΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλαίσιο προβλέπει ότι τα κράτη μέλη, πριν προχωρήσουν σε περιορισμούς της εναέριας κυκλοφορίας, πρέπει να εξετάζουν ένα ευρύτερο σύνολο πιθανών μέτρων για τη μείωση του θορύβου.

Η Κομισιόν αναφέρει επίσης ότι ο Κανονισμός προβλέπει τη συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών σε διαβούλευση κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Όπως σημειώνει, η αποτελεσματική διαχείριση του θορύβου έχει σημασία για τους πολίτες που διαμένουν κοντά σε αεροδρόμια, ενώ το σχετικό πλαίσιο επιδιώκει να λαμβάνει υπόψη τόσο τις τοπικές κοινότητες όσο και τους χρήστες των αεροπορικών μεταφορών.

Η Κομισιόν καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις απόψεις τους έως τις 19 Νοεμβρίου 2026.

Σημειώνεται ότι η δημόσια διαβούλευση είναι διαθέσιμη μέσω της πύλης «Have Your Say» της Κομισιόν σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Τι προβλέπει ο Κανονισμός

Ο υπό αξιολόγηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 598/2014 θεσπίζει κοινούς κανόνες και διαδικασίες για την επιβολή περιορισμών λειτουργίας λόγω θορύβου στους αερολιμένες της ΕΕ, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών θορύβου και τον περιορισμό του αριθμού των ανθρώπων που επηρεάζονται σημαντικά από τον θόρυβο των αεροσκαφών.

Ένα από τα βασικά στοιχεία του είναι ότι εφαρμόζεται σε αεροδρόμια με περισσότερες από 50.000 κινήσεις πολιτικών αεροσκαφών ετησίως, με βάση τον μέσο όρο των τριών προηγούμενων ημερολογιακών ετών. Δεν εφαρμόζεται σε αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικές, τελωνειακές, αστυνομικές ή συναφείς υπηρεσίες.

Η «ισορροπημένη προσέγγιση» προβλέπει ότι πρέπει να εξετάζονται συνδυαστικά διαφορετικές επιλογές, μεταξύ των οποίων η μείωση του θορύβου στην πηγή, ο σχεδιασμός και η διαχείριση της χρήσης γης και οι επιχειρησιακές διαδικασίες μείωσης του θορύβου. Οι περιορισμοί λειτουργίας προβλέπεται να χρησιμοποιούνται όχι ως πρώτο μέτρο, αλλά αφού προηγουμένως εξεταστούν οι υπόλοιπες διαθέσιμες επιλογές.

Παράλληλα, όταν εξετάζονται νέοι περιορισμοί, προβλέπεται διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους, μεταξύ άλλων με κατοίκους και τοπικές αρχές, επιχειρήσεις γύρω από τα αεροδρόμια, φορείς εκμετάλλευσης αεροδρομίων και αεροσκαφών και παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να έχουν τουλάχιστον τρεις μήνες για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους πριν από τη θέσπιση νέων περιορισμών.

Ο Κανονισμός προβλέπει ακόμη ότι, πριν από τη θέσπιση περιορισμού λειτουργίας, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να ενημερώνουν τα κράτη μέλη, την Κομισιόν και τα ενδιαφερόμενα μέρη με προειδοποίηση έξι μηνών. Η Κομισιόν μπορεί να επανεξετάσει τη διαδικασία και εφόσον διαπιστώσει ότι δεν ακολουθούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες, να ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες αρχές πριν από την επιβολή του περιορισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ