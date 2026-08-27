Πάφος: Έφυγε από τη ζωή ο πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Παπαχρυσάνθου

Με βαθύτατη θλίψη, η Ιερά Μητρόπολις Πάφου ανακοίνωσε την προς Κύριον εκδημία του αιδεσιμοτάτου πρωτοπρεσβυτέρου Μάριου Παπαχρυσάνθου, εφημερίου του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου Κεδάρων.

Η Ιερά Μητρόπολις Πάφου ενημερώνει τους πιστούς ότι η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού ιερέα θα τελεστεί το Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026, στις 11:00 το πρωί, στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο.

Η Μητρόπολη καλεί τους πιστούς να προσευχηθούν υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του εκλιπόντος. Αιωνία του η μνήμη.