Νέα ανάρτηση Δρουσιώτη με βολές κατά της κυβέρνησης: «Ανακρίθηκα για την ΚΥΠ – Χρησιμοποιούν την εθνική ασφάλεια εναντίον της δημοσιογραφίας»

Στην ανακριτική κατάθεση που, όπως υποστηρίζει, έδωσε στο ΤΑΕ Αρχηγείου στο πλαίσιο ποινικής διερεύνησης υπόθεσης που αφορά, μεταξύ άλλων, τη νομοθεσία για την ΚΥΠ και την προστασία προσωπικών δεδομένων, αναφέρεται με νέα ανάρτηση του ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης. Ο ίδιος κάνει λόγο για πρωτοφανή χρήση της νομοθεσίας σε βάρος δημοσιογράφου και συνδέει τη συγκεκριμένη εξέλιξη με το βιβλίο του «Κράτος Μαφία».

Ο κ. Δρουσιώτης υποστηρίζει ότι πρόκειται για την πρώτη περίπτωση, από όσες ο ίδιος γνωρίζει, κατά την οποία χρησιμοποιείται η νομοθεσία της ΚΥΠ σε ποινική διερεύνηση δημοσιογράφου.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, κατά την ανάκριση κλήθηκε να απαντήσει, μεταξύ άλλων, ποια πρόσωπα γνώριζαν το περιεχόμενο του βιβλίου του «Κράτος Μαφία» πριν από την έκδοσή του, πώς περιήλθαν στην κατοχή του οι πληροφορίες που καταγράφει, καθώς και ποιος ήταν ο ρόλος της επιμελήτριας και του σχεδιαστή του βιβλίου.

Όπως αναφέρει, ερωτήθηκε επίσης να σχολιάσει τα εξώφυλλα των δύο εκδόσεων του βιβλίου και κατά πόσον είχε λάβει «οποιαδήποτε άδεια από αρμόδια αρχή» για την έκδοσή του.

Ο δημοσιογράφος αναφέρει ότι επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής και εκφράζει την έντονη αντίδρασή του για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, διεξήχθη η διαδικασία.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει «ενδιαφέροντα» τον χρονικό συγχρονισμό της καταγγελίας, σημειώνοντας ότι υποβλήθηκε, σύμφωνα με τον ίδιο, έξι ημέρες μετά την ανακοίνωση της Αρχής Κατά της Διαφθοράς σχετικά με το βιβλίο «Κράτος Μαφία».

Ο κ. Δρουσιώτης υποστηρίζει ακόμη ότι πρόκειται για την τρίτη ποινική έρευνα σε βάρος του μέσα σε έναν μήνα και αναφέρει ότι, κατά την εκτίμησή του, ενδέχεται να ακολουθήσει και τέταρτη.

Στην ίδια ανάρτηση αναφέρεται και σε πρόσφατη τοποθέτηση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος τον επικρίνει για το περιεχόμενο του βιβλίου και για το γεγονός ότι η Αρχή Κατά της Διαφθοράς δεν ζήτησε τη δίωξή του.

Ο κ. Δρουσιώτης συνδέει τις εξελίξεις με το περιεχόμενο του «Κράτος Μαφία» και διατυπώνει τον ισχυρισμό ότι πίσω από τις ποινικές έρευνες βρίσκεται ο τέως Πρόεδρος, ενώ κάνει λόγο για προσπάθεια δίωξής του λόγω της δημοσιογραφικής του έρευνας.

Ολόκληρη η ανάρτηση Δρουσιώτη: