Άνοιξε μετά από τέσσερις ώρες ο αυτοκινητόδρομος - Πρώτη δοκιμή με ταλαιπωρία για το Σχέδιο «ΝΕΣΤΩΡ» μετά από το σοβαρό τροχαίο με ανατραπέν φορτηγό (φώτο - βίντεο)

Στην κυκλοφορία δόθηκε ξανά, έπειτα από περίπου τέσσερις ώρες ταλαιπωρίας, ο αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας–Λάρνακας, παρά το Πέρα Χωριό Νήσου και πριν από την έξοδο Αλάμπρας, με κατεύθυνση προς Λάρνακα.

Σε εφαρμογή τέθηκε στην πράξη το Σχέδιο ΝΕΣΤΩΡ μετά τη σημερινή σοβαρή οδική σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο, με εμπλοκή φορτηγού και ιδιωτικού οχήματος, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες και ιδιωτικά συνεργεία κινητοποιήθηκαν για τη διαχείριση του περιστατικού και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η άμεση ανταπόκριση και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων ήταν καθοριστικής σημασίας, καθώς το ανατραπέν φορτηγό μετέφερε χαλίκια και ρυμουλκούσε δεύτερη αρθρωτή καρότσα, γεγονός που καθιστούσε ιδιαίτερα σύνθετη τη διαδικασία απομάκρυνσής του.

Αμέσως μετά το ατύχημα τέθηκαν σε κινητοποίηση όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες. Υπό τον συντονισμό της Τροχαίας και του Αστυνομικού Σταθμού Πέρα Χωρίου, δρομολογήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή διαχείριση του συμβάντος και την επαναφορά της κυκλοφορίας.

Το φορτίο που είχε χυθεί στο οδόστρωμα απομακρύνθηκε με τη συνδρομή ιδιωτικού συνεργείου, ενώ για τη μετακίνηση των οχημάτων χρησιμοποιήθηκαν ιδιωτικοί γερανοί. Παράλληλα, η Αστυνομία προχώρησε στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και στην εκτροπή των οχημάτων μέσω παρακαμπτήριων δρόμων.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια χάρη στην άμεση κινητοποίηση, τον συντονισμό των υπηρεσιών και τη συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η σημερινή διαχείριση, σημειώνεται, ανέδειξε τη σημασία της ετοιμότητας και του αποτελεσματικού συντονισμού για την αντιμετώπιση σύνθετων συμβάντων στο οδικό δίκτυο, με στόχο την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της κυκλοφορίας και τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των πολιτών.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως συνεχάρη την Αστυνομία, τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη που συμμετείχαν στη διαχείριση του περιστατικού, καθώς και τα ιδιωτικά συνεργεία και τους χειριστές των γερανών για τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Το Σχέδιο ΝΕΣΤΩΡ καταρτίστηκε μετά από προηγούμενο σοβαρό περιστατικό, κατά το οποίο ο αυτοκινητόδρομος παρέμεινε κλειστός για περίπου επτά ώρες. Βασικός στόχος του είναι η άμεση κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων, ο αποτελεσματικός συντονισμός και η ασφαλής αποκατάσταση της κυκλοφορίας στον συντομότερο δυνατό χρόνο.