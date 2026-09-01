Πύρινος εφιάλτης στην ΕΕ: Στάχτη σχεδόν 700.000 εκτάρια - Καμπανάκι από την Κομισιόν

Σχεδόν 700.000 εκτάρια έχουν ήδη καεί στην ΕΕ κατά τη φετινή περίοδο των πυρκαγιών, έκταση μεγαλύτερη από τον ετήσιο μέσο όρο των τελευταίων δύο δεκαετιών, ανέφερε την Τρίτη η Επίτροπος Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων Χάτζα Λαμπίμπ, σε ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) του Ευρωκοινοβουλίου για την ευρωπαϊκή ανταπόκριση στις θερινές πυρκαγιές και τα διδάγματα από τη φετινή περίοδο.

Στην αρχική της τοποθέτηση, η κα. Λαμπίμπ ανέφερε ότι η φετινή περίοδος πυρκαγιών χαρακτηρίστηκε, μεταξύ άλλων, από την πρώιμη έναρξή της, καθώς η Ολλανδία και η Τσεχία αντιμετώπιζαν ήδη πυρκαγιές στα τέλη Απριλίου, αλλά και από τη γεωγραφική επέκταση του κινδύνου προς βορειότερες περιοχές. Όπως είπε, πυρκαγιές καταγράφηκαν μέχρι τη Γερμανία, τη Σκωτία και το Βέλγιο, ενώ περιστατικά κοντά στη Μαδρίτη και το Μπορντό ανάγκασαν περίπου 300.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.

Αναφερόμενη στην ευρωπαϊκή ανταπόκριση, είπε ότι σχεδόν 800 πυροσβέστες από 14 ευρωπαϊκές χώρες είχαν αναπτυχθεί προληπτικά σε έξι κράτη υψηλού κινδύνου, αριθμός υπερτριπλάσιος σε σχέση με το 2022. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ ενεργοποιήθηκε δέκα φορές για πυρκαγιές εντός Ευρώπης και δύο φορές εκτός Ευρώπης, ενώ το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών συντόνισε 40 εναέρια μέσα και 18 επίγειες ομάδες.

Η Επίτροπος υπογράμμισε την ανάγκη μεγαλύτερης έμφασης στην πρόληψη, λέγοντας ότι η αντιμετώπιση των πυρκαγιών μετά την εκδήλωσή τους δεν αρκεί. Μεταξύ των μέτρων στα οποία αναφέρθηκε ήταν η απομάκρυνση ξερής βλάστησης, η διαχείριση των δασών, η έγκαιρη προειδοποίηση του πληθυσμού και οι επενδύσεις σε κατάλληλο εξοπλισμό. Πρόσθεσε ότι η Κομισιόν έχει προτείνει σύσταση του Συμβουλίου για τη διαχείριση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών και σχετική ανακοίνωση για την ετοιμότητα.

Η κα. Λαμπίμπ ανέφερε ακόμη ότι η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος και σημείωσε ότι από τον Μάιο έχουν καταγραφεί τέσσερα κύματα καύσωνα, με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου στη δυτική και κεντρική Ευρώπη. Όπως είπε, οι επιπτώσεις δεν περιορίστηκαν στις καμένες εκτάσεις, αλλά επηρέασαν γεωργικές εκμεταλλεύσεις, δρόμους, νοσοκομεία, σχολεία και δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την Επίτροπο, οι υπηρεσίες Copernicus παρήγαγαν περισσότερους από 400 χάρτες για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στο πεδίο, ενώ 15 ειδικοί σε θέματα δασικών πυρκαγιών εργάστηκαν εκ περιτροπής στο ευρωπαϊκό κέντρο συντονισμού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Για τα εναέρια μέσα, ανέφερε ότι ο στόλος rescEU περιλάμβανε 18 αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα σε ετοιμότητα σε 11 κράτη μέλη, ενώ ακόμη τέσσερα αεροσκάφη ήταν διαθέσιμα μέσω της Ευρωπαϊκής Δεξαμενής Πολιτικής Προστασίας. Η κ. Λαμπίμπ συνέδεσε την περαιτέρω ενίσχυση των μέσων αυτών με τις συζητήσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη

Παράλληλα, είπε ότι η παραγωγή 12 μόνιμων πυροσβεστικών αεροσκαφών rescEU προχωρεί βάσει προγραμματισμού, με την πρώτη παράδοση να αναμένεται στις αρχές του 2028, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η προμήθεια πέντε ελικοπτέρων. Το πρώτο από αυτά, με βάση στη Ρουμανία, έχει ήδη συμμετάσχει σε αποστολή πυρόσβεσης στη Σερβία.

Κατά τις παρεμβάσεις των Ευρωβουλευτών τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την περαιτέρω ενίσχυση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, την αύξηση των διαθέσιμων εναέριων μέσων και τη στήριξη επαγγελματιών και εθελοντών πυροσβεστών. Αναφορές έγιναν επίσης στην ανάγκη καλύτερης πρόληψης πριν από την έναρξη της περιόδου πυρκαγιών, στην εκπαίδευση των πολιτών και στον συντονισμό μεταξύ διαφορετικών επιπέδων διοίκησης.

Στη συζήτηση διατυπώθηκαν επίσης διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τα αίτια και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Ορισμένοι Ευρωβουλευτές συνέδεσαν την πρόληψη με την κλιματική προσαρμογή και τη διαχείριση των δασών, ενώ άλλοι έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση της βλάστησης, στην ανθρώπινη δραστηριότητα και στους εμπρησμούς. Τέθηκαν ακόμη ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή παραγωγική ικανότητα σε πυροσβεστικά μέσα και τον βαθμό συντονισμού της διαχείρισης κρίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη δευτερολογία της, η κα. Λαμπίμπ αναφέρθηκε στη συμμετοχή εθελοντών και πολιτών στις επιχειρήσεις του καλοκαιριού και στην ανάγκη καλύτερης προετοιμασίας του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε αναφορά στην ενσωμάτωση θεμάτων πολιτικής προστασίας, ετοιμότητας, πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων σε δράσεις του Erasmus+ και στην εκπαίδευση από μικρότερες ηλικίες.

Η Επίτροπος αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη ανάπτυξης ευρωπαϊκής εναέριας ικανότητας και μεγαλύτερης αυτονομίας στα πυροσβεστικά μέσα. Παράλληλα, σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι ευρωπαϊκοί πόροι βρέθηκαν υπό πίεση, ωστόσο, όπως είπε, η ΕΕ κατάφερε να ανταποκριθεί σε όλα τα αιτήματα βοήθειας που υπέβαλαν τα κράτη μέλη.

Πηγή: ΚΥΠΕ