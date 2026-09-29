Υπερτουρισμός: Η Ευρώπη αναζητά νέους προορισμούς πέρα από τα γνωστά hotspots

Μπορούν οι λεγόμενες «δεύτερες πόλεις» να αποτελέσουν μέρος της απάντησης στον υπερτουρισμό που αντιμετωπίζουν ορισμένοι από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της Ευρώπης;

Το ζήτημα βρίσκεται σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, στην ατζέντα του Euronews Travel & Tourism Summit 2026 στις Βρυξέλλες, όπου φορείς χάραξης πολιτικής και εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας συζητούν τις προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον των ταξιδιών στην Ευρώπη.

Ο υπερτουρισμός αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα της συνόδου, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στο πώς οι δημοφιλείς προορισμοί μπορούν να διαχειριστούν την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι η αξιοποίηση των «δεύτερων πόλεων», αλλά και στρατηγικές που θα ενθαρρύνουν τους ταξιδιώτες να επισκέπτονται λιγότερο γνωστές γειτονιές και περιοχές.

Η συζήτηση πραγματοποιείται έπειτα από ένα ιδιαίτερα πολυσύχναστο καλοκαίρι για τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2026 καταγράφηκαν κατά μέσο όρο 35.959 πτήσεις ημερησίως στην Ευρώπη, αριθμός που αντιστοιχεί στην υψηλότερη θερινή αεροπορική κίνηση που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Παράλληλα με τη διαχείριση των τουριστικών ροών, στο επίκεντρο της συνόδου βρίσκεται η βιωσιμότητα, με τη συζήτηση να αφορά τρόπους περιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τουρισμού χωρίς να επηρεάζονται η προσβασιμότητα, το κόστος και η δυνατότητα μετακίνησης.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμη οι μεταβαλλόμενες ταξιδιωτικές συνήθειες, οι οικονομικές πιέσεις στον κλάδο, οι νέοι συνοριακοί έλεγχοι και οι επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων στον τουρισμό.