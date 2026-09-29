Για πρώτη φορά γυναίκα πρωθυπουργός στο Μαρόκο - Ποια είναι η Φατίμα Ζάχρα Ελ Μανσούρι

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Μαρόκου, μια γυναίκα αναλαμβάνει την πρωθυπουργία της χώρας. Ο βασιλιάς Μοχάμεντ Στ΄ ανέθεσε τον σχηματισμό κυβέρνησης στη Φατίμα Εζάχρα Ελ Μανσούρι, μετά τη νίκη του κόμματός της στις βουλευτικές εκλογές.

Ο μονάρχης υποδέχθηκε την Ελ Μανσούρι, εθνική συντονίστρια του Κόμματος Αυθεντικότητας και Νεωτερικότητας (PAM), στο παλάτι του Ραμπάτ, σύμφωνα με ανακοίνωση των ανακτόρων.

Το κεντροδεξιό PAM, το οποίο συμμετείχε στον απερχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό, κέρδισε 97 από τις 395 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων. Οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν από χαμηλή συμμετοχή, η οποία ανήλθε στο 38%, το χαμηλότερο ποσοστό εδώ και δύο δεκαετίες.

Η 50χρονη δικηγόρος δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία και θα χρειαστεί τη στήριξη άλλων κομμάτων για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Ωστόσο, οι βασικοί στρατηγικοί προσανατολισμοί της χώρας παραμένουν αποκλειστική αρμοδιότητα του βασιλιά.

Η Ελ Μανσούρι εντάχθηκε στο PAM από την ίδρυσή του, το 2008, από τον πρώην σύμβουλο του βασιλιά Φουάντ Άλι Ελ Χίμα, ο οποίος αποσύρθηκε το 2011. Με το κόμμα εξελέγη, το 2009, πρώτη γυναίκα δήμαρχος του Μαρακές, σε ηλικία 33 ετών, ενώ επανεξελέγη για δεύτερη θητεία το 2021. Προηγουμένως είχε διατελέσει υπουργός Στέγασης στην απερχόμενη κυβέρνηση του Αζίζ Αχανούς. Στις εκλογές της 23ης Σεπτεμβρίου εξελέγη επίσης βουλευτής.

Η πολιτική πορεία

Η Ελ Μανσούρι είναι μία από τις πιο πολλά υποσχόμενες γυναίκες πολιτικούς του Μαρόκο.

Δικηγόρος στο επάγγελμα, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Μοχάμεντ Ε΄ στην πρωτεύουσα Ραμπάτ, προτού συνεχίσει τις σπουδές της στη Γαλλία και τις ΗΠΑ, με εξειδίκευση στο εμπορικό και εταιρικό δίκαιο.

Εισήλθε στην πολιτική μετά την ίδρυση του PAM το 2008 και έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε δήμαρχος του Μαρακές το 2009. Επέστρεψε στη θέση μετά τις εκλογές του 2021.

Τα τελευταία πέντε χρόνια διετέλεσε υπουργός Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας, Στέγασης και Πολιτικής Πόλεων υπό τον πρώην πρωθυπουργό Αζίζ Αχνούς.

Τον Φεβρουάριο του 2024 έγινε συντονίστρια του συνασπισμού ηγεσίας του PAM.

«Σιδηρά γυναίκα»

Η Ελ Μανσούρι έχει απορρίψει τον χαρακτηρισμό της ως «σιδηράς γυναίκας», δηλώνοντας στο περιοδικό του PAM το 2021: «Δεν είμαι ούτε γυναίκα από ατσάλι ούτε από σίδερο. Είμαι μια ελεύθερη ακτιβίστρια».

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής της σταδιοδρομίας, η Ελ Μανσούρι έχει μιλήσει σπάνια δημόσια για τα δικαιώματα των γυναικών ή την ανισότητα μεταξύ των φύλων, παρά τις συνεχιζόμενες συζητήσεις στο Μαρόκο για ζητήματα όπως το εάν θα πρέπει να απαγορευτεί η πολυγαμία και εάν άνδρες και γυναίκες θα πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα στην κληρονομιά.

Η νέα εντολοδόχος πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι θα επιδιώξει την αντιμετώπιση των χρόνιων κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων της χώρας και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτική. Προεκλογικά, το PAM υποσχόταν μέση ετήσια ανάπτυξη 5% και μείωση του πληθωρισμού στο 2%, με στόχο τη διασφάλιση της αγοραστικής δύναμης και τη δημιουργία τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας.

Ο Εθνικός Συναγερμός Ανεξαρτήτων (RNI), από τον οποίο προέρχεται ο απερχόμενος πρωθυπουργός Αζίζ Αχανούς, κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 66 έδρες, χάνοντας 30 σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Το Κόμμα Ιστικλάλ, που συμμετείχε επίσης στον απερχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό, εξέλεξε 65 βουλευτές.

Στην αντιπολίτευση, το ισλαμιστικό Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (PJD), το οποίο επικέντρωσε την προεκλογική του εκστρατεία στην καταπολέμηση της διαφθοράς, τετραπλασίασε τις έδρες του, από 13 σε 54. Την επομένη των εκλογών, ο γενικός γραμματέας του, Αμπντελιλάχ Μπενκιράνε, απέκλεισε το ενδεχόμενο συμμετοχής σε κυβέρνηση συνασπισμού.

Με πληροφορίες από το ΚΥΠΕ και το BBC