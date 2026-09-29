Εκτός ατζέντας του ΔΕΥ η ένταξη της Κύπρου στο Σένγκεν – Τι ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος

Η πορεία αξιολόγησης της ένταξης της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν δεν περιλαμβάνεται στην ατζέντα του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ), που θα πραγματοποιηθεί την 1η και 2α Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο, όπως ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος σε ενημέρωση δημοσιογράφων την Τρίτη.

Οι υπουργοί θα ξεκινήσουν την Πέμπτη με συζήτηση για τη συνολική κατάσταση στη ζώνη Σένγκεν, βάσει της τακτικής έκθεσης της Κομισιόν, η οποία θα προχωρήσει σε προφορική ενημέρωση. Θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων, μεταξύ άλλων, για τις προτεραιότητες του κύκλου Σένγκεν 2026-2027, με έμφαση στην ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και στην αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων για την ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό, η Ισπανία αναμένεται να ενημερώσει σύντομα για τη μεταναστευτική κατάσταση στη Θέουτα.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για το αν θα συζητηθεί η έκθεση του Ιουλίου για την Κύπρο και αν παραμένουν τεχνικές εκκρεμότητες, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι υπάρχει «πλήρης επίγνωση των εν εξελίξει εργασιών για την ένταξη της Κύπρου στο Σένγκεν, αλλά δεν περιλαμβάνεται στην ατζέντα του Συμβουλίου ΔΕΥ αυτή τη φορά». Δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η συζήτηση για το Σένγκεν θα καλύψει και τις θεωρήσεις εισόδου για Ρώσους πολίτες, με αφορμή το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο. Το Βερολίνο απέδωσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση με drone σε ρωσικούς παράγοντες και ανέφερε ως βασικούς υπόπτους έναν Λευκορώσο και έναν Ρώσο υπήκοο με διασυνδέσεις με τις ρωσικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών (GRU).

Ο αξιωματούχος υπενθύμισε ότι το 21ο πακέτο κυρώσεων παρέχει τη βάση για περιορισμούς στην έκδοση βίζας σε μαχητές και πρώην μαχητές, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται περαιτέρω εργασία για την επιχειρησιακή εφαρμογή τους, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν επίσης υιοθετήσει αυστηρότερη προσέγγιση για τις βίζες βραχείας διαμονής και τις τουριστικές θεωρήσεις, καθώς και περιορισμούς στις μετακινήσεις διπλωματών εντός της ζώνης Σένγκεν.

Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για τη βελτίωση των επιστροφών προσώπων που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ. Έμφαση θα δοθεί στην ενισχυμένη συνεργασία για την επανεισδοχή με τρίτες χώρες προτεραιότητας, ενόψει της έναρξης ισχύος του κανονισμού για τις επιστροφές. Παράλληλα, αναμένεται συζήτηση για την ενίσχυση της επίγνωσης της μεταναστευτικής κατάστασης και των ικανοτήτων έγκαιρης προειδοποίησης, μεταξύ άλλων σε περιόδους κρίσης.

Η Κομισιόν θα προχωρήσει επίσης σε ενημέρωση, η οποία θα έχει χαρακτήρα απολογισμού και όχι πλήρους ανάλυσης, για την εφαρμογή του Συμφώνου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, που βρίσκεται σε ισχύ για λίγο περισσότερο από τρεις μήνες. Δεν προβλέπεται συζήτηση για τα κέντρα επιστροφών, καθώς, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η αξιοποίηση της ιδέας των κόμβων αφορά τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Ο κανονισμός για τις επιστροφές αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τις πρώτες εβδομάδες του Νοεμβρίου.

Οι συζητήσεις για ενδεχόμενη διεύρυνση της αντίδρασης πέρα από την «εργαλειοποίηση» της μετανάστευσης βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Ωστόσο, ο αξιωματούχος ανέφερε ότι αρκετά κράτη μέλη ενδιαφέρονται για ένα πλαίσιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση απρόβλεπτων εισροών. Για την ενδεχόμενη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Συμβουλίου, είπε ότι δεν υπάρχει ακόμη πρόταση για να ζητηθεί γνώμη, αλλά η νομική ευρωστία και η συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία της αξιολόγησης.

Στην ατζέντα της Πέμπτης περιλαμβάνονται ακόμη η εξαμηνιαία εκτίμηση της ΕΕ από την εκάστοτε Προεδρία για τις προκλήσεις στην εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης και τον αντίκτυπο του τρέχοντος γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Θα συζητηθεί επίσης η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα ναρκωτικά, με επίκεντρο την αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της βίας που συνδέονται με αυτά.

Στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης, την Παρασκευή, θα συζητηθεί η αναθεώρηση της εντολής της Eurojust, του Οργανισμού της ΕΕ για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης. Όπως εξήγησε ο αξιωματούχος, πρόκειται για ανοιχτή συζήτηση, ώστε οι υπουργοί να παράσχουν κατευθύνσεις, ενώ οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει σε επίπεδο ομάδων εργασίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν ζητήματα όπως η διακυβέρνηση.

Το Συμβούλιο των υπουργών αναμένεται να εγκρίνει συμπεράσματα για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των συναφών μορφών μίσους και διακρίσεων. Θα πραγματοποιηθεί επίσης ανταλλαγή απόψεων παρουσία του εκτελεστικού διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ