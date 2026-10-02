Προειδοποίηση ΕΕ στην Κύπρο για κενό στη νομοθεσία των καταναλωτικών δανείων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένες γνώμες στην Κύπρο και ακόμη 15 κράτη μέλη, καθώς δεν έχουν κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο της οδηγίας για τις συμβάσεις πίστωσης καταναλωτών.

Πρόκειται για το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει και αφορά, πέραν της Κύπρου, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία.

Η οδηγία ΕΕ 2023/2225 έπρεπε να έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών έως τις 20 Νοεμβρίου 2025. Σύμφωνα με την Κομισιόν, στόχος της είναι η ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών στην πιστωτική αγορά και η διασφάλιση διαφάνειας και δικαιοσύνης στις πιστωτικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών.

Η Επιτροπή είχε ξεκινήσει τη διαδικασία τον Ιανουάριο του 2026, αποστέλλοντας προειδοποιητικές επιστολές σε 23 κράτη μέλη για τη μη κοινοποίηση μέτρων πλήρους μεταφοράς της οδηγίας.

Τα 16 κράτη μέλη που αναφέρονται στην αιτιολογημένη γνώμη εξακολουθούν να μην έχουν ενημερώσει την Επιτροπή για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας. Έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα.

Σε διαφορετική περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ