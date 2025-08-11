Η Κάλας συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για την Ουκρανία

Η κορυφαίος διπλωμάτης της ΕΕ Κάγια Κάλλας δήλωσε την Κυριακή ότι οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα πρέπει να περιλαμβάνει την Ουκρανία και την ΕΕ. Μάλιστα, συγκάλεσε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών τη Δευτέρα για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα.

"Οι ΗΠΑ έχουν τη δύναμη να αναγκάσουν τη Ρωσία να διαπραγματευτεί σοβαρά. Οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας πρέπει να περιλαμβάνει την Ουκρανία και την ΕΕ, διότι είναι θέμα ασφάλειας της Ουκρανίας και ολόκληρης της Ευρώπης", δήλωσε η Κάλας.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Δευτέρας και η Κάλας δήλωσε ότι οι υπουργοί θα εξετάσουν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα τη Γάζα.

Η Κάλας δήλωσε ότι το διεθνές δίκαιο είναι σαφές: «Όλα τα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη ανήκουν στην Ουκρανία». Προειδοποίησε ότι μια διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων δεν πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, της διατλαντικής συμμαχίας ή της Ευρώπης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη δήλωση του Τραμπ την Παρασκευή ότι θα συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ακόμη και αν ο Ρώσος ηγέτης δεν συναντηθεί με τον Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι έχει προειδοποιήσει ότι οι όποιες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία πρέπει να περιλαμβάνουν το Κίεβο.

«Οποιεσδήποτε αποφάσεις που είναι χωρίς την Ουκρανία είναι ταυτόχρονα αποφάσεις κατά της ειρήνης. Δεν θα φέρουν τίποτα. Αυτές είναι νεκρές αποφάσεις. Δεν θα λειτουργήσουν ποτέ», δήλωσε.

Η δήλωση των ευρωπαίων ηγετών

Την Κυριακή, ηγέτες της ΕΕ εξέδωσαν δήλωση στην οποία επαναλαμβάνουν ότι "Ο δρόμος για την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία". Την δήλωση συνυπέγραψαν ο Γαλλος Πρόεδρος Μακρόν, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Μελόνι, ο Γερμανός Καγκελάριος Μερτς, ο Πολωνός Πρωθυπουργός Τουσκ, ο Βρετανος Πρωθυπουργός Στάρμερ, ο Φινλανδός Πρόεδρος Στουμπ και η Πρόεδρος της Κομισιόν φον ντερ Λάιεν. [Στην κοινή αυτή δήλωση δεν αναφέρθηκαν ως συνυπογράφοντα τα ονόματα είτε του Ελληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είτε του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη].

Η δήλωση των ευρωπαίων ηγετων ανέφερε επίσης ότι «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία», προσθέτοντας ότι η τρέχουσα γραμμή του μετώπου θα πρέπει να είναι «το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων».

Μια ρωσική πρόταση κατάπαυσης του πυρός πρότεινε την ανταλλαγή των ουκρανικών εδαφών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός.

Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φέρονται να απάντησαν στην πρόταση κατάπαυσης του πυρός της Ρωσίας με αντιπρόταση.

Η πρόταση, η οποία υποβλήθηκε στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον απεσταλμένο για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ και τον Στιβ Γουίτκοφ, επαναλαμβάνει ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη θα πρέπει να συμμετέχουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με τη Ρωσία, ενώ παράλληλα απαιτεί να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός πριν από τη λήψη περαιτέρω μέτρων.

Η πρόταση αυτή διατυπώθηκε σε συνάντηση με κορυφαίους αξιωματούχους των ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο το Σάββατο, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Πηγή: gr.euronews