Μέτσολα: Δύσκολη, αλλά όχι αδύνατη η ευκαιρία για πραγματική ειρήνη στην Ουκρανία

Η πραγματική ειρήνη πρέπει να οικοδομηθεί με ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, προκειμένου να διαρκέσει και να μην αναβληθεί απλώς για έναν μεγαλύτερο πόλεμο στο μέλλον, αναφέρει.

Η ευκαιρία για πραγματική ειρήνη είναι δύσκολη, αλλά όχι αδύνατη, αναφέρει σε ανάρτησή της η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, σε σχέση με την χθεσινή συνάντηση στην Ουάσιγκτον, εκφράζοντας την στήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία.

Η κ. Μέτσολα σημειώνει, σε ανάρτησή της στο Χ ότι η χθεσινή «σημαντική συνάντηση στην Ουάσιγκτον θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα για μια πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία, την οποία όλοι επιθυμούσαμε και για την οποία όλοι εργαζόμασταν».

Σημειώνει ότι, μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, η εμπλοκή του Προέδρου των ΗΠΑ, του Ουκρανού Προέδρου και των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης «σημαίνει ότι μια ευκαιρία για πραγματική ειρήνη είναι πλέον ρεαλιστική. Δύσκολη, αλλά όχι αδύνατη».

Αναφέροντας ότι η ΕΕ είναι στον πυρήνα της ένα έργο για την ειρήνη, η κ. Μέτσολα σημειώνει ότι «πάντα αγωνιζόμασταν και θα αγωνιζόμαστε πάντα για την ειρήνη. Γνωρίζουμε πολύ καλά το κόστος του πολέμου».

Η πραγματική ειρήνη πρέπει να οικοδομηθεί με ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, προκειμένου να διαρκέσει και να μην αναβληθεί απλώς για έναν μεγαλύτερο πόλεμο στο μέλλον, αναφέρει.

«Γνωρίζουμε ότι η ειρήνη πρέπει να βασίζεται στην αρχή του ‘τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία’. Γνωρίζουμε ότι μια Ουκρανία που δεν υποστηρίζεται, που δεν έχει τη δύναμη να αποτρέψει όσους θα την κατακτήσουν με τη βία, δεν θα είναι σε θέση να βρει αυτή την άπιαστη ειρήνη», είπε η κ. Μέτσολα.

«Αυτό λέει η Ευρώπη από την πρώτη μέρα. Γι’ αυτό είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας. Γι’ αυτό η Ευρώπη θα συνεχίσει να παίζει τον ρόλο της», καταλήγει.

Πηγή: KYΠΕ

