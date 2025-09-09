Αιχμές Κυπρίων ευρωβουλευτών στη συζήτηση για τις πυρκαγιές στο Ευρωκοινοβούλιο

Νίκη Λαού - Στρασβούργο

Η μάχη κατά των πυρκαγιών και η ανάγκη για ισχυρότερη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συζήτησης στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με αιχμηρές παρεμβάσεις Κυπρίων ευρωβουλευτών.

«Καταστροφικές οι πολιτικές λιτότητας»

Ο ευρωβουλευτής Γιώργος Γεωργίου (Η Αριστερά - GUE/NGL) υπογράμμισε ότι οι πυρκαγιές που έπληξαν φέτος την Ευρώπη απέδειξαν για ακόμη μια φορά τις τραγικές συνέπειες των πολιτικών λιτότητας. Όπως είπε, η Κύπρος «κατέχει την αρνητική πρωτιά της δεκαετίας» καταγράφοντας τη μεγαλύτερη καταστροφή ως ποσοστό του συνολικού της εδάφους, με 104 τετραγωνικά χιλιόμετρα καμένα.

«Το τραγικό αποτέλεσμα ήταν δύο νεκροί, εκατοντάδες καμένα υποστατικά και χιλιάδες στρέμματα γης», ανέφερε, καταλογίζοντας «τεράστιες ευθύνες» στην κυπριακή κυβέρνηση. Επέκρινε το γεγονός ότι δεν υπήρξαν παραιτήσεις αρμόδιων υπουργών και κατήγγειλε ότι οι εκκλήσεις της Αριστεράς από το 2016 για τη δημιουργία ευρωπαϊκής βάσης αεροπυρόσβεσης αγνοήθηκαν.

Παράλληλα, επέκρινε τον μηχανισμό rescEU που, όπως είπε, «ανακυκλώνει λειψά μέσα» και κάλεσε την ΕΕ να κατευθύνει πόρους από τους εξοπλισμούς στην προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών.

«Δεν χρειαζόμαστε συμπάθεια, χρειαζόμαστε πράξεις»

Ο ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλα (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα - EPP) τόνισε με τη σειρά του ότι η Κύπρος πληρώνει ακριβά το τίμημα της κλιματικής αλλαγής, όπως και άλλες χώρες του Νότου. Αναφέρθηκε ειδικά στη φονική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό τον περασμένο Ιούλιο, η οποία άφησε πίσω της δύο νεκρούς και πάνω από 120 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης και περιουσιών κατεστραμμένα.

Απευθυνόμενος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημείωσε: «Δεν χρειαζόμαστε συμπάθεια. Χρειαζόμαστε πράξεις. Η Ένωση οφείλει να επενδύσει στην πρόληψη και την ετοιμότητα, ενισχύοντας τον μηχανισμό rescEU».

Ζήτησε τη μόνιμη εγκατάσταση ευρωπαϊκών εναέριων και επίγειων μέσων σε στρατηγικά σημεία για άμεση αντίδραση, υπογραμμίζοντας πως «κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να είναι αβοήθητο». Μάλιστα, προειδοποίησε ότι αν επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα χωρίς σχέδιο αντίδρασης, «η ευθύνη θα βαραίνει προσωπικά την Επιτροπή».

«Ευρωπαϊκή δύναμη πυρόσβεσης και καλύτερος συντονισμός»

Στην παρέμβασή του, ο ευρωβουλευτής Γεάδης Γεάδη (Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές - ECR) υπενθύμισε ότι είχε προειδοποιήσει ήδη πριν από το καλοκαίρι για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Τόνισε ότι η λύση περνά μέσα από τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δύναμης πυρόσβεσης και την ανάπτυξη προγραμμάτων για τον καλύτερο συντονισμό εθελοντών.

Συνεχάρη όσους συνέβαλαν στην παροχή βοήθειας και εξέφρασε ευχαριστίες προς την ισραηλινή κυβέρνηση για τη στήριξή της, καθώς και την ιταλική κυβέρνηση, ενώ σημείωσε ότι «υπάρχουν μεγάλα κενά στην εφαρμογή του μηχανισμού», κάτι που, όπως είπε, τον οδήγησε να ζητήσει επιπλέον χρηματοδότηση και στήριξη.

«Η Κύπρος είναι μακριά και η βοήθεια αργεί»

Με έμφαση στη γεωγραφική απομόνωση της Κύπρου τοποθετήθηκε ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου (Ανεξάρτητοι Ευρωβουλευτές). Όπως σημείωσε, «η Κύπρος βρίσκεται πολύ μακριά από την ηπειρωτική Ευρώπη και η βοήθεια καθυστερεί να φτάσει», τονίζοντας ότι στη φετινή κρίση η χώρα έλαβε πιο έγκαιρη στήριξη από γειτονικές χώρες παρά από την ΕΕ.

Κάλεσε σε μεγαλύτερες επενδύσεις για την πρόληψη μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης και τον μηχανισμό rescEU, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ήσασταν παρόντες σε μια δύσκολη στιγμή για την Κύπρο. Χρειαζόμαστε περισσότερα».

Η συζήτηση στο Στρασβούργο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ανησυχίας για την ένταση και τη συχνότητα των πυρκαγιών στον ευρωπαϊκό Νότο, με τους ευρωβουλευτές να καλούν σε άμεσες και συντονισμένες ευρωπαϊκές δράσεις ώστε να αποφευχθούν νέες τραγωδίες.