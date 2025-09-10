Επιβολή επιπρόσθετων δασμών από κοινού με ΕΕ σε Κίνα και Ινδία θέλει ο Τραμπ

Η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στους κυριότερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, ιδίως στην Κίνα και στην Ινδία, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνεί να συντονίσει το βήμα της με τις ΗΠΑ, προκειμένου να περιοριστεί η χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε χθες Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε ψηφιακά για λίγη ώρα σε συζήτηση Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων για τα μέτρα, για να ωθηθούν οι Βρυξέλλες να δεχθούν να εφαρμόσουν επιπλέον τελωνειακούς δασμούς της τάξης του 50% ως και του 100% σε προϊόντα που εισάγουν από την Κίνα και την Ινδία, τις χώρες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις ως προς τις αγορές ρωσικού αργού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ υποδέχτηκε χθες ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία, μέλος της οποίας ήταν ιδίως ο «κύριος κυρώσεις» της ΕΕ, ο Ντέιβιντ Ο' Σάλιβαν, για να εξεταστεί «η λήψη σθεναρών μέτρων σε βάρος της Ρωσίας», ανέφερε ο ίδιος μέσω X.

Μεταξύ των μέτρων που συζητώνται είναι η εφαρμογή επιπλέον δασμών σε βάρος μεγάλων αγοραστών ρωσικού πετρελαίου. Οι ΗΠΑ προχώρησαν ήδη στην επιβολή δασμών στην Ινδία και εννοούν να κάνουν το ίδιο στην περίπτωση της Κίνας.

«Η πηγή χρηματοδότησης για τη ρωσική πολεμική μηχανή είναι οι αγορές πετρελαίου από την Κίνα και την Ινδία. Αν δεν σταματήσουμε την πηγή αυτής της χρηματοδότησης, δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο. Και αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο AFP.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος των ΗΠΑ είναι «έτοιμος να προχωρήσει, όμως θεωρεί πως πρέπει να το κάνει και η ΕΕ», και το μήνυμα αυτό επιδόθηκε στους απεσταλμένους της, πιο συγκεκριμένα πως αν οι Βρυξέλλες είναι διατεθειμένες να ευθυγραμμιστούν, η Ουάσιγκτον θα αναλάβει δράση.

Ερωτηθείς την Κυριακή αν είναι έτοιμος να προχωρήσει σε νέα φάση κυρώσεων στη ρωσική οικονομία, ο κ. Τραμπ απάντησε «ναι, είμαι».

Ο κ. Μπέσεντ από την πλευρά του είπε επίσης την Κυριακή ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη «να αυξήσει την πίεση» στη Μόσχα για να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, καλώντας τις Βρυξέλλες να συντονίσουν το βήμα.

«Αν οι ΕΕ και η μπορέσουν να συμφωνήσουν για περαιτέρω κυρώσεις, για την επιβολή δασμών σε χώρες που αγοράζουν το ρωσικό πετρέλαιο, η ρωσική οικονομία θα καταρρεύσει. Και αυτό θα οδηγήσει τον Πρόεδρο (της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», επέμεινε.

Όταν του ζήτησε σχόλιο το Γαλλικό Πρακτορείο, το Υπουργείο Οικονομικών δεν έδωσε συνέχεια.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο από το κέντρο έρευνας για την ενέργεια και τον καθαρό αέρα (CREA), με έδρα το Ελσίνκι της Φινλανδίας, η Κίνα, η Ινδία και η Τουρκία είναι οι κυριότεροι αγοραστές ρωσικών υδρογονανθράκων το τρέχον διάστημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP