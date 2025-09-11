Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πέρασε το ψήφισμα καταδίκης της παράνομης κράτησης των 5 Ελληνοκυπρίων στο ΕΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Με 597 ψήφους υπέρ πέρασε το ψήφισμα των Κύπριων Ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπου καταδικάζει την παράνομη κράτηση των 5 Ελληνοκυπρίων από τις κατοχικές «αρχές».

Εγκρίθηκε σήμερα, Πέμπτη (11/9) από το Ευρωκοινοβούλιο το επείγον ψήφισμα που αφορά την παράνομη κράτηση των 5 Ελληνοκυπρίων από τις κατοχικές «αρχές».

Στη διαδικασία παρέστησαν 602 από τους 720 συνολικά ευρωβουλευτές, με τους 597 να ψηφίζουν υπέρ, κανένας κατά και 5 παρών.

Το ψήφισμα έφεραν στο Ευρωκοινοβούλιο οι Κύπριοι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Μάλιστα με δημοσίευμα του στην πλατφόρμα Χ, ο Μάνφρεντ Βέμπερ, πρόεδρος του ΕΛΚ, καταδίκασε την «απαγωγή και φυλάκιση των Ελληνοκυπρίων από το Τουρκικό κατοχικό καθεστώς».

 

 

Αυτούσιο το ψήφισμα:

Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων: κράτηση Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα

Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν εκ νέου τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή της βόρειας Κύπρου από την Τουρκία και την παράνομη κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων

Το Κοινοβούλιο καταγγέλελει επίσης «την αδιαφορία του κατοχικού καθεστώτος για κάθε έννοια δικαιοσύνης αλλά και την απόπειρα απαγωγής και ομηρίας Ελληνοκυπρίων» και ζητά να εξεταστούν ενδεχόμενες κυρώσεις από την ΕΕ

Την Πέμπτη, το Κοινοβούλιο ενέκρινε επείγον ψήφισμα ψηφίσματα που αφορά την Κύπρο.

Η κράτηση από τον Ιούλιο του 2025 πέντε Ελληνοκυπρίων πολιτών στα κατεχόμενα (Αντώνης Λούκας, Ανδρέας Κυπριανού, Άννη Κυπριανού, Νίκη Γρηγορίου και Γρηγόρης Γρηγορίου) μετά από επίσκεψη στο χωριό Γαλάτεια προς αναζήτηση των πατρογονικών τους περιουσιών είναι «παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη», διακηρύσσει το Κοινοβούλιο, ζητώντας την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους.

Στο ψήφισμά τους, οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν εκ νέου τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου από την Τουρκία επί 51 έτη και καταγγέλλουν «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και εμπόδιο στην ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής - Τουρκίας».

Το Κοινοβούλιο καταδικάζει επίσης «την αδιαφορία του κατοχικού καθεστώτος για κάθε έννοια δικαιοσύνης αλλά και την απόπειρα απαγωγής και ομηρίας Ελληνοκυπρίων για κλιμάκωση του εκφοβισμού, καθώς και για τη στόχευση και τον επηρεασμό όσων επιχειρούν να επισκεφθούν τις πατρογονικές τους περιουσίες ή να προσφύγουν στην ‘Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας’ στις κατεχόμενες περιοχές».

Τέλος, οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι η ΕΕ έχει ηθικό και νομικό καθήκον να στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία και τους πολίτες της, οι οποίοι είναι επίσης Ευρωπαίοι πολίτες, και καλούν την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης πιθανών κυρώσεων.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 597 ψήφους υπέρ, καμία κατά και 5 αποχές.

