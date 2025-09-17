Κομισιόν - EIF επενδύουν €30 εκατ. για ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην άμυνα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) ανακοίνωσαν την Τετάρτη την επένδυση € 30 εκατ. στο ταμείο Sienna Hephaistos Private Investments S.C.A. SICAV-RAIF, μέσω του InvestEU Defence Equity Facility (DEF). Το ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται η Sienna Investment Managers France, αποτελεί το πρώτο ιδιωτικό ταμείο πιστώσεων στην Ευρώπη που στοχεύει αποκλειστικά στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και μεσαίων επιχειρήσεων (midcaps) στον τομέα της άμυνας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η επένδυση αυτή έρχεται ως απάντηση στις αυξημένες ανάγκες ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και την συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αυξημένη εξειδίκευση, συχνά οικογενειακές, παρέχουν κρίσιμα εξαρτήματα και τεχνολογίες, αλλά αντιμετωπίζουν λόγω του μεγέθους τους περιορισμένη πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση. Το νέο ταμείο αναμένεται να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις ώστε να επιτρέψουν την επέκταση της παραγωγής, της αύξησης αποθεμάτων της περαιτέρω υποστήριξης και ενοποίησης του κλάδου. Με αυτόν τον τρόπο, το ταμείο θα συμβάλει άμεσα στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής άμυνας και στην αύξηση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), μέρος της Ομάδας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) και με αποστολή την υποστήριξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, βοηθώντας τις να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, δρα ως κύριος επενδυτής. Στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU, το EIF υλοποιεί διάφορες εντολές για λογαριασμό της Κομισιόν, συμπεριλαμβανομένου του Defence Equity Facility, ενός εργαλείου €175 εκατ. που στοχεύει στην υποστήριξη ιδιωτικών ταμείων που επενδύουν σε τεχνολογίες άμυνας.

Ο μηχανισμός Defence Equity Facility χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF), το πρόγραμμα της Επιτροπής για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης άμυνας μέσω της υποστήριξης έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας.

Πηγή: ΚΥΠΕ