Μειωθηκαν δραστικά οι αιτήσεις ασύλου στις χώρες της ΕΕ

Mείωση καταγράφουν οι νέες αιτήσεις ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο τρίμηνο του 2025, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο 2025 καταγράφηκαν 183.810 νέοι αιτούντες άσυλο, αριθμός που αντιστοιχεί σε πτώση 23,5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2024. Αντίθετα, οι μεταγενέστερες αιτήσεις, δηλαδή εκείνες που υποβάλλονται από άτομα που βρίσκονται ήδη στο ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, παρουσίασαν...

