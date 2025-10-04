Μειωθηκαν δραστικά οι αιτήσεις ασύλου στις χώρες της ΕΕ
Αρχίζουν σιγά-σιγά να διαφοροποιούνται τα δεδομένα στην ΕΕ σχετικά με τους αιτούντες σε αυτήν άσυλο, με τον αριθμό των αιτήσεων το 2025 να είναι μειωμένος περίπου στο ένα τέταρτο σε σχέση με το 2024. Αντίθετα, αύξηση παρουσιάζουν οι μεταγενέστερες αιτήσεις, από άτομα δηλαδή που βρίσκονται ήδη στο ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου
Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.