Μειωθηκαν δραστικά οι αιτήσεις ασύλου στις χώρες της ΕΕ

ΚΩΣΤΗΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥΔΗΣ

Αρχίζουν σιγά-σιγά να διαφοροποιούνται τα δεδομένα στην ΕΕ σχετικά με τους αιτούντες σε αυτήν άσυλο, με τον αριθμό των αιτήσεων το 2025 να είναι μειωμένος περίπου στο ένα τέταρτο σε σχέση με το 2024. Αντίθετα, αύξηση παρουσιάζουν οι μεταγενέστερες αιτήσεις, από άτομα δηλαδή που βρίσκονται ήδη στο ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου

Mείωση καταγράφουν οι νέες αιτήσεις ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο τρίμηνο του 2025, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο 2025 καταγράφηκαν 183.810 νέοι αιτούντες άσυλο, αριθμός που αντιστοιχεί σε πτώση 23,5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2024. Αντίθετα, οι μεταγενέστερες αιτήσεις, δηλαδή εκείνες που υποβάλλονται από άτομα που βρίσκονται ήδη στο ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, παρουσίασαν...

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΕΕΑιτητές ασύλου

