Συνάντηση της Επιτροπής των Περιφερειών στην Κύπρο τον Φεβρουάριο

Στα πλαίσια των εργασιών της 168ης Συνόδου Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), που ολοκληρώθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων, η επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ, Ελένη Λουκαΐδου, εισηγήθηκε την πραγματοποίηση της καθιερωμένης εκτός έδρας συνεδρίασης του σώματος κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας στη Λευκωσία, με την εισήγηση να τυγχάνει ομόφωνης αποδοχής.

"Είναι πραγματική χαρά και τιμή να σας προσκαλέσω όλους στη Λευκωσία στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2026, για τη συνεδρίαση του Εκτός Έδρας Προεδρείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης" είπε η κ. Λουκαΐδου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Το θέμα, ανέφερε, θα είναι «Ετοιμότητα και Ανθεκτικότητα».

Οι θεματικές συζητήσεις θα γίνουν σε συνεργασία με δύο κέντρα αριστείας της Κύπρου άμεσα συνδεδεμένα με δήμους το Κέντρο Αριστείας CYENS στη Λευκωσία, και το Κέντρο Θαλάσσιας και Ναυτιλιακής Έρευνας και Καινοτομίας (CMMI) στη Λάρνακα.

Εξάλλου, αναφέρεται ότι κατά την εναρκτήρια τελετή, παρουσιάστηκε η 6η Ετήσια Έκθεση της ΕΕ για την Κατάσταση των Περιφερειών και των Πόλεων. Σύμφωνα με τις νέες πολιτικές προτεραιότητες της ΕτΠ για την περίοδο 2025–2030, προστίθεται, η ετήσια έκθεση του 2025 καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι περιφέρειες και οι πόλεις αντιλαμβάνονται και αντιδρούν στην κλιματική και ενεργειακή κρίση, τη δημογραφική μετάβαση, τις επενδυτικές ανάγκες, τη μελλοντική ανταγωνιστικότητά τους και την ετοιμότητά τους για μελλοντικές κρίσεις.

Μεταξύ των αναδυόμενων προκλήσεων, φέτος, η στέγαση ξεχωρίζει ως μια αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ των πολιτών, τόσο για τις πόλεις όσο και για τις περιφέρειές τους. Όπως δείχνει η ετήσια έκθεση, η στεγαστική πρόκληση είναι διαρθρωτική και επηρεάζει την εδαφική συνοχή, την οικονομική ανταγωνιστικότητα και την ευημερία εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών, σημειώνει.

ΚΥΠΕ