Έρευνα αποκαλύπτει την εξάρτηση των ΗΠΑ από την Κίνα για συστατικά φαρμάκων

Εδώ και χρόνια, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι καταγγέλλουν το γεγονός ότι οι ΗΠΑ εξαρτώνται από την Κίνα για την παρασκευή κρίσιμων φαρμάκων. Μια ανάλυση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, αποκαλύπτει το μέγεθος αυτής της εξάρτησης ήδη από το αρχικό στάδιο της διαδικασίας παραγωγής: σχεδόν 700 αμερικανικά φάρμακα περιέχουν τουλάχιστον μια χημική ουσία που προέρχεται αποκλειστικά από την Κίνα.

Καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου κλιμακώνονται τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η εξάρτηση αυτή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο Αμερικανούς ασθενείς, ιδιαίτερα αν ένας εμπορικός πόλεμος ή μια μελλοντική πανδημία αναγκάσει την Κίνα να περιορίσει τις εξαγωγές. Οι ελλείψεις σε ορισμένα γενόσημα φάρμακα έχουν ήδη γίνει συχνό φαινόμενο.

Ο U.S. Pharmacopeia, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρακολουθεί την προμήθεια φαρμάκων, εξέτασε την προέλευση των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή φαρμάκων. Η ανάλυση έδειξε ότι η Κίνα αποτελεί αποκλειστικό προμηθευτή τουλάχιστον μιας χημικής ουσίας που περιέχεται σε ευρέως χορηγούμενα αντιβιοτικά, όπως η αμοξικιλλίνη, αλλά και σε γενόσημα φάρμακα για καρδιολογικά προβλήματα, επιληψία, καρκίνο και HIV.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν παράγουν σχεδόν καμία από αυτές τις χημικές ουσίες, επειδή η διαδικασία είναι ρυπογόνος και το κόστος εργασίας την καθιστά μη κερδοφόρα. Οι κινεζικές βιομηχανίες δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια περιβαλλοντικά περιοριστικά μέτρα και έτσι μπορούν να παραγάγουν τις πρώτες ύλες με χαμηλό κόστος.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα επιβάλει δασμούς 100% σε όλα τα προϊόντα που προέρχονται από την Κίνα ως αντίποινα για τους περιορισμούς που ανακοίνωσε το Πεκίνο σχετικά με τις σπάνιες γαίες. Αν τελικά επιβληθούν οι δασμοί, κάποιες φαρμακοβιομηχανίες θα δουν τις τιμές των κινεζικών πρώτων υλών να εκτοξεύονται.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει με δασμούς έως 15% σε επώνυμα φάρμακα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 100% από άλλες περιοχές του κόσμου, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει προχωρήσει στην εφαρμογή τους. Οι περισσότερες μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες έχουν δηλώσει ότι θα εξαιρεθούν από τυχόν μελλοντικούς δασμούς, λόγω νέων επενδύσεων στην παραγωγή στις ΗΠΑ ή συμφωνιών τιμολόγησης με την αμερικανική κυβέρνηση. Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια επιβολής δασμών σε γενόσημα φάρμακα.

Φέτος, μετά τις απειλές Τραμπ για επιβολή υψηλών δασμών, σχεδόν όλες οι μεγάλες εταιρείες επώνυμων φαρμάκων ανακοίνωσαν σχέδια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή ή την επέκταση εργοστασίων στις ΗΠΑ. Ωστόσο, αυτά τα εργοστάσια δεν θα παράγουν πρώτες ύλες, αλλά θα αναλαμβάνουν τα τελικά στάδια παραγωγής των κορυφαίων φαρμάκων. Ωστόσο, οι ειδικοί που μελετούν την αλυσίδα προμήθειας φαρμάκων τονίζουν ότι δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο για να επιστρέψει η παραγωγή πρώτων υλών στις ΗΠΑ.

Μια πολύπλοκη διαδικασία

Η παραγωγή φαρμάκων είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει αρκετά βήματα, με εργοστάσια σε διαφορετικές χώρες να αναλαμβάνουν διαφορετικά στάδια. Η διαδικασία ξεκινά με την παραγωγή πρώτων υλών. Ένα εργοστάσιο, συχνά στην Ινδία, θα εισάγει αυτές τις πρώτες ύλες και θα τις χρησιμοποιήσει για την παραγωγή δραστικών συστατικών, τα οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνθεση του φαρμάκου.

Σύμφωνα με την ανάλυση του U.S. Pharmacopeia, ακόμα και φάρμακα που παράγονται σε διάφορες χώρες μπορεί να βασίζονται αποκλειστικά σε πρώτες ύλες από την Κίνα. Για παράδειγμα, η αμοξικιλλίνη, είναι ένα ευρέως χορηγούμενο αντιβιοτικό που παρασκευάζουν πολλοί και διαφορετικοί κατασκευαστές γενόσημων. Εργοστάσια σε Ινδία, Ιορδανία και Καναδά αναλαμβάνουν τα τελικά στάδια παραγωγής, αλλά δύο από τις πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παρασκευή της αμοξικιλλίνης παράγονται αποκλειστικά στην Κίνα.

«Η ελπίδα μας είναι ότι με καλύτερα δεδομένα και μεγαλύτερη διαφάνεια, θα μπορούμε να σχεδιάζουμε στοχευμένες παρεμβάσεις για να δημιουργήσουμε ανθεκτικότητα και ασφάλεια για τους ασθενείς», δήλωσε η Κάρι Χάρνεϊ, αξιωματούχος του U.S. Pharmacopeia.

NYT