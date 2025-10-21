Τέλος εποχής για τα παραδοσιακά διπλώματα – Έρχεται η ψηφιακή άδεια οδήγησης και αυστηρότεροι κανόνες σε όλη την Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενέκρινε στη σημερινή συνοδό του στο Στρασβούργο, την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κανόνων για τις άδειες οδήγησης, τονίζοντας ότι τα τροχαία δυστυχήματα κοστίζουν κάθε χρόνο περίπου 20.000 ανθρώπινες ζωές.

Νέες προδιαγραφές για την εκπαίδευση οδηγών

Οι υποψήφιοι οδηγοί θα εξετάζονται πλέον σε νέα θεματικά πεδία, όπως οι κίνδυνοι από τα τυφλά σημεία, η λειτουργία των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, ο ασφαλής τρόπος ανοίγματος των θυρών και οι επιπτώσεις της χρήσης κινητού κατά την οδήγηση.

Επιπλέον, θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στους κινδύνους που αφορούν ευάλωτους χρήστες του δρόμου, πεζούς, παιδιά και ποδηλάτες.

Διάρκεια ισχύος και ιατρικοί έλεγχοι

Οι νέες άδειες οδήγησης θα έχουν διάρκεια 15 ετών για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, και πέντε ετών για φορτηγά και λεωφορεία.

Κάθε κράτος-μέλος θα μπορεί να αναστέλλει την ισχύ της άδειας για οδηγούς άνω των 65 ετών, επιβάλλοντας συχνότερους ιατρικούς ελέγχους ή επαναληπτικά μαθήματα.

Πριν από την έκδοση ή την ανανέωση άδειας, οι οδηγοί θα υποβάλλονται σε ιατρικό έλεγχο που θα περιλαμβάνει εξετάσεις όρασης και καρδιαγγειακής υγείας. Ωστόσο, κάθε χώρα θα μπορεί να εφαρμόζει εναλλακτικά συστήματα αξιολόγησης ή αυτοαξιολόγησης για ερασιτέχνες οδηγούς.

Δοκιμαστική περίοδος για αρχάριους και συνοδευόμενη οδήγηση

Για πρώτη φορά, η ΕΕ θεσπίζει δοκιμαστική περίοδο δύο ετών για τους νέους οδηγούς. Κατά τη διάρκεια αυτής, θα ισχύουν αυστηρότεροι κανόνες σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ, τη χρήση ζώνης και παιδικών καθισμάτων.

Οι νέοι θα μπορούν να αποκτούν δίπλωμα αυτοκινήτου (κατηγορίας Β) από τα 17 έτη, αλλά θα οδηγούν μόνο υπό την επίβλεψη έμπειρου οδηγού έως τα 18.

Για την αντιμετώπιση της έλλειψης επαγγελματιών οδηγών, θεσπίζεται η δυνατότητα έκδοσης διπλώματος φορτηγού (κατηγορίας Γ) από τα 18 έτη και λεωφορείου (κατηγορίας Δ) από τα 21 έτη, εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας.

Ψηφιακή άδεια οδήγησης

Η ψηφιακή άδεια οδήγησης θα γίνει σταδιακά η κύρια μορφή διπλώματος στην ΕΕ και θα είναι διαθέσιμη σε κινητά τηλέφωνα.

Ωστόσο, οι πολίτες θα μπορούν να ζητούν και έντυπη μορφή, η οποία θα πρέπει να εκδίδεται εντός τριών εβδομάδων, χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

Διασυνοριακή αφαίρεση άδειας

Οι νέοι κανόνες θεσπίζουν κοινό ευρωπαϊκό σύστημα για την αφαίρεση ή αναστολή διπλώματος οδήγησης. Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται άμεσα μεταξύ των κρατών-μελών, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή των κυρώσεων και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Η ρύθμιση αφορά σοβαρές παραβάσεις, όπως οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, εμπλοκή σε θανατηφόρο ατύχημα ή υπερβολική υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Δηλώσεις

Η εισηγήτρια για τις άδειες οδήγησης, Jutta Paulus (Πράσινοι, Γερμανία), δήλωσε:

«Έως το 2030, η νέα οδηγία θα φέρει την ψηφιακή άδεια οδήγησης, διατηρώντας την ελευθερία επιλογής μεταξύ ηλεκτρονικής και φυσικής μορφής. Οι νέες εκπαιδεύσεις θα ενισχύσουν την ασφάλεια πεζών και ποδηλατών, ενώ οι εθελοντές και οι επαγγελματίες οδηγοί θα επωφεληθούν από απλούστερους κανόνες.»

Ο εισηγητής για την αφαίρεση αδειών οδήγησης, Matteo Ricci (Σοσιαλιστές, Ιταλία), πρόσθεσε:

«Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Με σαφέστερα και έγκαιρα κριτήρια αναστολής των δικαιωμάτων οδήγησης, προστατεύουμε ολόκληρη την κοινότητα και σώζουμε ζωές.»

Προς το «Όραμα Μηδενικών Απωλειών»

Η νέα οδηγία θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Τα κράτη-μέλη θα διαθέτουν τρία χρόνια για να ενσωματώσουν τους κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία και έναν επιπλέον χρόνο για την πλήρη εφαρμογή.

Η αναθεώρηση αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την οδική ασφάλεια, που στοχεύει όπως αναφέρεται, να μηδενίσει τους θανάτους από τροχαία έως το 2050, καθιστώντας τους ευρωπαϊκούς δρόμους ασφαλέστερους.