Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν αύριο για να συζητήσουν το σχέδιο για την Ουκρανία

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι είχαν η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, από το Γιοχάνεσμπουργκ, όπου συμμετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής της G20. Οι ευρωπαίοι ηγέτες τόνισαν ότι από την πρώτη μέρα είναι στο πλευρό της Ουκρανίας και έτσι θα συνεχίσουν, ενώ ανακοίνωσαν συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στο περιθώριο της G20 για το θέμα.

«Από την πρώτη στιγμή, η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Εργαζόμαστε για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη μαζί με την Ουκρανία και για την Ουκρανία, σε συνεργασία με τους φίλους και εταίρους μας», τόνισαν από κοινού η Φον ντερ Λάιεν και ο Κόστα, σε ανάρτηση τους στο Χ (πρώην Twitter).

Οι ηγέτες της ΕΕ παρέμειναν σταθεροί στη γραμμή του ότι τίποτα δεν θα αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία: «Σήμερα συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση και επιβεβαιώσαμε ξανά ότι τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», ενώ περιέγραψε τα επόμενα βήματα όσον αφορά την Ένωση. «Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν αύριο στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του G20 και στη συνέχεια στην Ανγκόλα, στο πλαίσιο της συνάντησης ΕΕ-Αφρικής» πρόσθεσε.

Νωρίτερα σε ομιλία της στο Γιοχάνεσμπουργκ, η Φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται σε εμάς, διότι δεν πρόκειται μόνο για επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, αλλά και για επιθετικότητα κατά των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Πηγή: ΚΥΠΕ