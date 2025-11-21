Ιράν: «Αναγκαία η μεταφορά της πρωτεύουσας λόγω λειψυδρίας» επιμένει ο Πεζεκσιάν – Αντιδράσεις

Μετά τη διαμάχη που προκάλεσε πριν από εβδομάδες τονίζοντας την ανάγκη μετεγκατάστασης των κατοίκων της πρωτεύουσας, Τεχεράνης, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν επέστρεψε και ανανέωσε τις προειδοποιήσεις του για την ξηρασία και τη λειψυδρία.

Ο Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι η μεταφορά της πρωτεύουσας από την Τεχεράνη είναι αναγκαία, λόγω του υπερπληθυσμού και της επιδεινούμενης κρίσης νερού. Σε δηλώσεις του την Πέμπτη (20/11), τόνισε: «Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αυτή η μετεγκατάσταση είναι απαραίτητη. Δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε αυτήν την περιοχή με περισσότερους ανθρώπους και κατασκευές», σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Δήλωσε επίσης ότι ενώ οι ιρανικές αρχές θα μπορούσαν να αναπτύξουν την πρωτεύουσα, όμως δεν θα μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα του νερού.

Αυτό πυροδότησε περαιτέρω διαμάχη μεταξύ των Ιρανών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κριτική στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι ο Πεζεσκιάν είχε επίσης προειδοποιήσει στις αρχές Νοεμβρίου ότι εάν δεν βρέξει πριν από τον χειμώνα, η πρωτεύουσα μπορεί να χρειαστεί να εκκενωθεί, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Διευκρίνιση της Κυβέρνησης

Λίγες μέρες αργότερα, η εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης, Φατεμέ Μοχατζεράνι, εξέδωσε μια διευκρίνιση, δηλώνοντας ότι τα σχόλια του προέδρου σχετικά με την εκκένωση της πρωτεύουσας είχαν παρερμηνευτεί και είχαν εκληφθεί κυριολεκτικά.

Η κυβέρνηση τόνισε ότι ο πρόεδρος είχε ως στόχο μόνο να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη σοβαρότητα της κατάστασης και όχι να παρουσιάσει ένα πραγματικό σχέδιο εκκένωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μοχατζεράνι είχε δηλώσει τον περασμένο Ιανουάριο ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης της πρωτεύουσας στην περιοχή Μακράν στη νότια ακτή της χώρας, μια περιοχή που πάσχει από σημαντική υπανάπτυξη, σύμφωνα με το AFP.

Ωστόσο, δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα μέτρα και η πρόταση έχει ήδη δεχθεί κριτική.

Η Τεχεράνη βιώνει ζεστά, ξηρά καλοκαίρια, τα οποία συνήθως μετριάζονται από τις φθινοπωρινές βροχές και το χιόνι τον χειμώνα.

Ωστόσο, οι κορυφές των βουνών, που συνήθως καλύπτονται από χιόνι αυτή την εποχή του χρόνου, παραμένουν ξηρές φέτος.

Σε απάντηση στην έλλειψη νερού, η κυβέρνηση αποφάσισε να διακόπτει περιοδικά την παροχή νερού στα 10 εκατομμύρια κατοίκους της πρωτεύουσας προκειμένου να εξοικονομήσει νερό.

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης την περασμένη εβδομάδα την έναρξη επιχειρήσεων σποράς νεφών σε μια προσπάθεια να τονώσουν τις βροχοπτώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από πέρυσι, ο Πεζεσκιάν επικαλείται επανειλημμένα την κυκλοφοριακή συμφόρηση, την έλλειψη νερού, την κακοδιαχείριση πόρων και τη σοβαρή ατμοσφαιρική ρύπανση στην υπεράσπιση της πρότασής του για τη μετεγκατάσταση της πρωτεύουσας.

Μετάφραση: Ουαλίντ Ελίας

Πηγή: Al-Arabiya