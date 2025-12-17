Δικαστικό «όχι» στις ενστάσεις πρώην ευρωβουλευτών για μειώσεις συντάξεων

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΔΕΕ) απέρριψε τις προσφυγές πρώην ευρωβουλευτών, μεταξύ των οποίων και του Ενρίκε Μπαρόν Κρέσπο, οι οποίοι ζητούσαν την ακύρωση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μείωση των επικουρικών συντάξεών τους. Οι προσφυγές αφορούσαν συνολικά 405 πρώην ευρωβουλευτές ή τους επιζώντες συγγενείς τους, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι οι μειώσεις παραβιάζουν τα μεταβατικά μέτρα του 2009 και είναι αντίθετες με τις αρχές της νομιμότητας και της εμπιστοσύνης.

Το 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε ένα ενιαίο συνταξιοδοτικό καθεστώς (ΕΠΕΚ) για τους ευρωβουλευτές, αντικαθιστώντας τα εθνικά συστήματα. Το καθεστώς αυτό τροποποιήθηκε επανειλημμένα, κυρίως το 2009 και το 2018, λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης του Ταμείου. Το 2023, το Προεδρείο του Κοινοβουλίου αποφάσισε να μειώσει το ποσό των συντάξεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο του ΕΠΕΚ, προκειμένου να διαφυλαχθεί η βιωσιμότητα του Ταμείου και να περιοριστούν οι συνέπειες του ελλείμματός του για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους.

Οι προσφεύγοντες, με επικεφαλής τον Μπαρόν Κρέσπο, υποστήριξαν ότι οι μειώσεις παραβιάζουν τα δικαιώματά τους, καθώς οι αλλαγές εφαρμόστηκαν και σε όσους ήδη λάμβαναν σύνταξη. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι οι μειώσεις είναι δυσανάλογες και καταστρέφουν την ουσία του δικαιώματός τους στην ιδιοκτησία, όπως κατοχυρώνεται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Το ΓΔΕΕ απέρριψε τους ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των προσφευγόντων αφορά τη λήψη σύνταξης στο πλαίσιο του ΕΠΕΚ και όχι τη λήψη συγκεκριμένου ποσού. Επιπλέον, το Δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση του 2023 δεν μειώνει τα ονομαστικά ποσά των συντάξεων σε επίπεδο που θα ήταν προδήλως μη εύλογο, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της θητείας και το ύψος των καταβληθεισών εισφορών.

Το Δικαστήριο επεσήμανε επίσης ότι η πρακτική του Κοινοβουλίου να τροποποιεί το ΕΠΕΚ μόνο για όσους δεν λάμβαναν ακόμη σύνταξη δεν δημιουργεί δικαιολογημένη εμπιστοσύνη ότι οι μελλοντικές μεταρρυθμίσεις δεν θα επηρεάσουν όσους ήδη λάμβαναν σύνταξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ