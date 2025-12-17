Μερτς στη γερμανική Βουλή: Ζούμε το πέρασμα από την παγκόσμια τάξη στην αταξία

Εν μέσω επιθετικού πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, εμπορικού πολέμου μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, οικονομικής ύφεσης στη Γερμανία και σοβαρών ζητημάτων που άπτονται της ασφάλειας, «ζούμε μια διαδικασία αλλαγής, που σηματοδοτεί το πέρασμα από την παγκόσμια τάξη στην παγκόσμια αταξία», δήλωσε την Πέμπτη ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Mερτς, γεγονός που ο ίδιος βρίσκει εξαιρετικά ανησυχητικό.

Σε δηλώσεις του στη γερμανική Βουλή, λίγο πριν την αναστολή των εργασιών της λόγω των εορτών των Χριστουγέννων, ο Καγκελάριος Mερτς είπε ότι σε αυτές τις συνθήκες η Γερμανία «δεν πρέπει να γίνει θύμα της κατάστασης, ούτε να γίνει το μπαλάκι των μεγάλων δυνάμεων, αλλά από κοινού με την ΕΕ να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις με στόχο την ασφάλεια, την ελευθερία και την ευημερία».

Υποστήριξε ότι η Γερμανία έχει επιστρέψει πλέον στη διεθνή σκηνή, ενισχύοντας παράλληλα με διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες την αμυντική της ικανότητα.

Όπως πρόσθεσε, στον τομέα της οικονομίας η γερμανική Κυβέρνηση έλαβε νομοθετικά μέτρα για την ενίσχυση των επενδύσεων, τη μείωση της φορολογίας, τη μείωση της γραφειοκρατίας (από κοινού με την ΕΕ), ενώ προγραμματίζει αλλαγές στο κοινωνικό επίδομα, βελτιώσεις στον τομέα των δημόσιων υποδομών και γενικότερες δομικές μεταρρυθμίσεις.

Ως προς το προσφυγικό, ο Καγκελάριος ανέφερε ότι με την ένταση των συνοριακών ελέγχων και τη γενικότερη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησής του, η Γερμανία είναι πλέον η χώρα που καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης στις αιτήσεις ασύλου.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο Mερτς τόνισε ότι η Γερμανία θέλει να συμβάλει, ώστε η ΕΕ να καταστεί πιο ασφαλής, πιο ανταγωνιστική και με μεγαλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα.

Πρόσθεσε ότι η ασφάλεια της ΕΕ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια της Ουκρανίας και σημείωσε ότι, όπως απεδείχθη με τις πρόσφατες συναντήσεις στο Βερολίνο, ΕΕ και ΗΠΑ συμφωνούν στην ανάγκη μιας διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία, που να μην αποβαίνει σε βάρος της Ουκρανίας και να μην συνεπάγεται απαράδεκτες εδαφικές παραχωρήσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση συμφωνήθηκε η παροχή εγγυήσεων ασφαλείας και η συμβολή της Συνόδου του Βερολίνου σε αυτή την εξέλιξη ήταν αποφασιστική.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μερτς ανέφερε ότι η Γερμανία θα συμμετέχει στις εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι η εξέλιξη αυτού του πολέμου θα καθορίσει την ειρηνική τάξη ολόκληρης της ΕΕ στο μέλλον.

Ο Καγκελάριος αναφέρθηκε στη συνέχεια στον εντατικό υβριδικό πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία στην ΕΕ μέσω επιθέσεων με drones, κατασκοπείας και παραπληροφόρησης.

Τόνισε ότι οι Ουκρανοί πολεμούν για την ελευθερία ολόκληρης της Ευρώπης και κάλεσε όσους είναι παρόντες στη Βουλή να αναλογιστούν αν είναι με το πλευρό της Ουκρανίας ή όχι.

Στη συνέχεια συντάχθηκε πλήρως με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ξεπάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην ΕΕ προς όφελος της Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι συμμερίζεται μεν τις ανησυχίες ορισμένων εταίρων, όπως το Βέλγιο. Πρόσθεσε ότι δεν αρκούν μόνο αυτά τα μέτρα, αλλά πρέπει συνολικά να αυξηθεί η πίεση προς τον Πρόεδρο Πούτιν, προκειμένου και ο ίδιος να κινηθεί στον δρόμο της ειρήνης.

Ανέφερε ότι στην επικείμενη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα ζητήσει ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της ΕΕ μέσα από κοινά προγράμματα και δομές, σημειώνοντας ότι «πρέπει να γίνουμε ικανότεροι αμυντικά για να μην χρειαστεί να αμυνθούμε στο τέλος».

Ακολούθως ανέφερε ότι στο πρόσφατο ταξίδι του στο Ισραήλ συμφώνησε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου πως αυτό που χρειάζεται για τη διατήρηση της ειρήνης είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς, η αποκατάσταση των κυβερνητικών δομών στη Λωρίδα της Γάζας χωρίς τη συμμετοχή της Χαμάς και η στήριξη για την ανοικοδόμηση της περιοχής.

Τέλος, έδωσε μεγάλη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της διαπραγματευτικής ικανότητας της ΕΕ εν μέσω εμπορικών εμποδίων που θέτει πρωτίστως η Κίνα, κυρίως στην πρόσβαση σε σπάνιες γαίες.

Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να προχωρήσουν στην υπογραφή της συμφωνίας Mercosur.

Ταυτόχρονα έδωσε έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς, μέσω πρωτοβουλιών (στις οποίες ο ίδιος έχει πρωτοστατήσει) και στοχοπροσηλωμένης διάθεσης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μέσων για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

