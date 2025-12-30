Φον ντερ Λάιεν: Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ κλειδί για ασφάλεια και ευημερία Ευρώπης

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε, μετά την τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη, Ευρωπαίων ηγετών για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την Ουκρανία τη στρατηγική σημασία της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας, επισημαίνοντας ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί όχι μόνο μοχλό ευημερίας αλλά και θεμελιώδη εγγύηση ασφάλειας για ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι ηγέτες συνομίλησαν στις 12 το μεσημέρι ώρα Κύπρου, όπως έκανε γνωστό εκπρόσωπος τύπου του Πολωνού Πρωθυπουργού. Ντόναλντ Τουσκ, που θα συμμετείχε στην εξ αποστάσεως συνάντηση. Την πρωτοβουλία της συνάντησης είχε ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, ως άτυπος οικοδεσπότης της «Ομάδας του Βερολίνου». Σε δήλωσή του ο Καγκελάριος τόνισε ότι «διαφάνεια και ειλικρίνεια τώρα απαιτείται από όλους συμπεριλαμβανομένου και της Ρωσίας.»

Από πλευράς της ΕΕ, στη συνάντηση συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος ευχαρίστησε τον Καγκελάριο Μερτς για το συντονισμό των ηγετών, με σκοπό τη συναντίληψη σχετικά με τις εξελίξεις σχετικά με τις συζητήσεις για το Ουκρανικό.

«Είμαστε ενωμένοι στην αποφασιστικότητά μας να επιτείνουμε τις προσπάθειες προς μία δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Σήμερα είχαμε μια καλή συζήτηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με τη στήριξή μας προς την Ουκρανία, την ασφάλειά της και την ανοικοδόμηση της χώρας. Τελικά, η ευημερία ενός ελεύθερου ουκρανικού κράτους βρίσκεται στην ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση,» δήλωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

«Πρόκειται επίσης για μια καίρια εγγύηση ασφάλειας από μόνη της. Η διεύρυνση δεν ωφελεί μόνο τις χώρες που εντάσσονται. Όπως δείχνουν τα διαδοχικά κύματα διεύρυνσης, ωφελεί ολόκληρη την Ευρώπη», ανέφερε.

