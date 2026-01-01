Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στον «Π»:  «Ευρωπαϊκή ευθύνη η λύση του Κυπριακού»

Στην επίσημη πρώτη της κυπριακής προεδρίας, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα σε συνέντευξή της στον «Πολίτη», στέλνει τα δικά της μηνύματα, για τις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπη η Ευρώπη, αλλά και τα μεγάλα ζητήματα τα οποία απασχολούν την Κύπρο και στα οποία ανταποκρίνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ παραδέχεται ότι η κυπριακή προεδρία έρχεται σε κομβική στιγμή για την Ευρώπη και οι προσδοκίες, αναφέρει, είναι υψηλές. Επίσημη πρώτη της Κύπρου στην προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Ποιες θεωρείτε ως πιο σημαντικές προκλήσεις; Η προεδρία έρχεται σε μια κομβική στιγμή για την Ευρώπη και οι προσδοκίες είναι υψηλές. Γνωρίζω ότι η Κύπρος είναι απόλυτα έτοιμη να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Είχα αρκετές συναντήσεις με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και την κυβέρνησή του και είναι εμφανής η σοβαρή προετοιμασία ...

