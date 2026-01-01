Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ευρώπη

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στον «Π»:  «Ευρωπαϊκή ευθύνη η λύση του Κυπριακού»

ΑΝΤΡΗ ΔΑΝΙΗΛ

Header Image

Η κυπριακή προεδρία μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την εμπειρία για να ενισχύσει τη συνοχή, εστιάζοντας σε όσα ενώνουν τα κράτη μέλη: την ασφάλεια, τη σταθερότητα και απτά αποτελέσματα για τους πολίτες.

Στην επίσημη πρώτη της κυπριακής προεδρίας, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα σε συνέντευξή της στον «Πολίτη», στέλνει τα δικά της μηνύματα, για τις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπη η Ευρώπη, αλλά και τα μεγάλα ζητήματα τα οποία απασχολούν την Κύπρο και στα οποία ανταποκρίνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ παραδέχεται ότι η κυπριακή προεδρία έρχεται σε κομβική στιγμή για την Ευρώπη και οι προσδοκίες, αναφέρει, είναι υψηλές. Επίσημη πρώτη της Κύπρου στην προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Ποιες θεωρείτε ως πιο σημαντικές προκλήσεις; Η προεδρία έρχεται σε μια κομβική στιγμή για την Ευρώπη και οι προσδοκίες είναι υψηλές. Γνωρίζω ότι η Κύπρος είναι απόλυτα έτοιμη να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Είχα αρκετές συναντήσεις με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και την κυβέρνησή του και είναι εμφανής η σοβαρή προετοιμασία ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΕΥΡΩΠΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα