Μεταναστευτικό: Οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ σε τριμερή στη Βιέννη

"Ξεκινάμε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ με την ισχυρή πεποίθηση ότι θα συμβάλουμε στην προώθηση των στόχων της ΕΕ, αλλά και την παγίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας", αναφέρει ο Υφυπουργός Μετανάστευσης Νικόλας Ιωαννίδης.

O Υφυπουργός Μετανάστευσης Νικόλας Ιωαννίδης συζήτησε τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στο μεταναστευτικό με τον Υπουργό Εσωτερικών της Αυστρίας Gerhard Karner και την Υπουργό Εσωτερικών της Φινλανδίας Mari Rantanen.

Όπως αναφέρει ο Υφυπουργός σε σημερινή ανάρτηση στο Χ, βρέθηκε την Πέμπτη στη Βιέννη κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού για την διεξαγωγή της τριμερούς συνάντησης.

Αναφέρει ότι η συνάντηση διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα και στην ατζέντα βρέθηκαν οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, η ανάγκη για αυστηρούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και η ανάγκη για περισσότερους επαναπατρισμούς παράνομων αλλοδαπών.

"Ξεκινάμε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ με την ισχυρή πεποίθηση ότι θα συμβάλουμε στην προώθηση των στόχων της ΕΕ, αλλά και την παγίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας", αναφέρει ο Υφυπουργός.

 

