Κύμα αγάπης από την Πάφο για νεαρό πατέρα που μεταβαίνει στη Γερμανία για μεταμόσχευση

Σε όλους τους ιερούς ναούς της Πάφου, καθώς και στον Ιερό Ναό του Σωτήρος Χριστού στην Τάλα, πραγματοποιήθηκε έρανος αγάπης με σκοπό τη στήριξη ενός νεαρού πατέρα, συμπολίτη μας, ο οποίος στις 12 Μαρτίου αναχωρεί εσπευσμένα για τη Γερμανία προκειμένου να υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Οι πιστοί ανταποκρίθηκαν με συγκίνηση στο κάλεσμα της Εκκλησίας, προσφέροντας από το υστέρημά τους ως ένδειξη αλληλεγγύης και έμπρακτης αγάπης προς τον συνάνθρωπο.

Το ποσό που θα συγκεντρωθεί από όλους τους ιερούς ναούς της επαρχίας, σε συνδυασμό με τη συνεισφορά του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεώργιο και την εισφορά της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, θα δοθεί στον νεαρό Πάφιο πατέρα για την κάλυψη των εξόδων της θεραπείας του.

Όπως αναφέρθηκε στον Ιερό Ναό της Τάλας, το κόστος της μεταμόσχευσης ανέρχεται περίπου στις 105.000 ευρώ, ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό που καθιστά αναγκαία τη συλλογική προσπάθεια και στήριξη.

Η τοπική κοινωνία της Πάφου απέδειξε για ακόμη μία φορά πως στις δύσκολες στιγμές στέκεται ενωμένη, προσφέροντας ελπίδα και δύναμη σε όσους το έχουν ανάγκη.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η αγάπη και η συμπαράσταση μπορούν να γίνουν στήριγμα ζωής για έναν άνθρωπο που δίνει τη δική του μάχη για την υγεία και το μέλλον της οικογένειάς του.