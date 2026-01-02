Yποστήριξή προς την Ουκρανία εξέφρασε η Μαριλένα Ραουνά

Η Ουκρανία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ διαβεβαίωσε η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό, αρμόδιο για την Ευρωπαϊκή και ευρωαντλαντική ολοκλήρωση Taras Kachka.

Η κ. Ραουνά ανήρτησε στο Χ ότι είχε μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Kachka στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας και συζήτησαν τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας και τον οδικό χάρτη που έχει χαραχθεί για να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα.

"Επαναβεβαίωσα τη σταθερή και ακλόνητη υποστήριξη της Κύπρου προς την Ουκρανία, η οποία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Προεδρίας μας", ανέφερε η κ. Ραουνά.