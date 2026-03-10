Προσπάθεια ανάκαμψης στις αγορές μετά το τριήμερο σερί απωλειών

Κέρδη κατέγραψαν σήμερα, το Χρηματιστήριο Αθηνών και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις μειωμένες αλλά ακόμη αυξημένες τιμές του πετρελαίου.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 3,62% στις 2,178 μονάδες και τζίρο στα 325 εκατ. ευρώ.

Tην ίδια ώρα, ο Stoxx 600 κινούνταν ενισχυμένος κατά 2,2% σε μια καλή πορεία για να τερματίσει το τριήμερο σερί απωλειών.

Υπενθυμίζεται πως ο πανευρωπαϊκός δείκτης υποχώρησε σχεδόν 6% την περασμένη εβδομάδα, καθώς το παγκόσμιο κλίμα κλονίστηκε από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν.

Άνοδος και στην Ασία

Η εικόνα που παρουσίασαν οι παγκόσμιες αγορές κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν ανάμεικτη, με τις αγορές Ασίας-Ειρηνικού να ανακάμπτουν.

Συγκεκριμένα, ο Kospi της Νότιας Κορέας άνοιξε με άνοδο άνω του 5% την Τρίτη, ηγούμενος μιας ανάκαμψης στην περιοχή.

Άλλοι δείκτες μετοχών της Ασίας επίσης σημείωσαν άνοδο. Ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης πρόσθεσε πάνω από 4%. Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας αυξήθηκε κατά 1,35% στις πρώτες συναλλαγές.

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 1,66%, ενώ ο Topix κέρδισε 1,3%. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκε κατά 1,56%, ενώ ο CSI 300 κέρδισε 0,9%.

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου

Αυτές οι κινήσεις ήρθαν μετά την πτώση των τιμών του πετρελαίου, αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ο πόλεμος είναι σχεδόν ολοκληρωτικός», αλλά επίσης έδειξε ετοιμότητα για δράση ώστε να διατηρηθεί ανοιχτό το ζωτικό πέρασμα πετρελαίου, το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με το CNBC.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να καταλάβει τον έλεγχο του στενού, λέγοντας ότι το Ιράν θα πληγεί περισσότερο αν κάνει οτιδήποτε για να σταματήσει τις ροές πετρελαίου μέσω του στρατηγικού θαλάσσιου περάσματος.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν έως και 10% κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά τα σχόλια του Τραμπ, αλλά παραμένουν αυξημένες:

Το αργό πετρέλαιο Brent μειώθηκε περίπου 6,8% στα 92,25 δολάρια ανά βαρέλι στις 6:26 π.μ. ώρα Λονδίνου την Τρίτη. Το αργό πετρέλαιο των ΗΠΑ μειώθηκε επίσης κατά 6,8% στα 88,31 δολάρια ανά βαρέλι. Οι μειώσεις έρχονται μετά την εκτόξευση του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια τη Δευτέρα.

Πηγή: cnn.gr