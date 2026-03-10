Δύο χρόνια φυλάκιση σε 41χρονο για θανατηφόρο τροχαίο στην Πάφο

Ποινή φυλάκισης δύο ετών επέβαλε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου σε 41χρονο, τον οποίο έκρινε ένοχο για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης συμπεριφοράς.

Η υπόθεση αφορούσε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2025 στην Πάφο, κατά την οποία έχασε τη ζωή του 23χρονος.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Υπενθυμίζεται ότι η θανατηφόρα οδική σύγκρουση είχε σημειωθεί λίγο πριν τη 1.00 το μεσημέρι της Κυριακής, στη φωτοελεγχόμενη συμβολή της λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου με την οδό Ανδρέα Βλάμη, στην Πάφο.

Κάτω από συνθήκες που διερευνήθηκαν από την Αστυνομία Κύπρου, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο Petko Svetlozar, 23 ετών από τη Βουλγαρία, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 41χρονος, στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός γυναίκα ηλικίας 45 ετών.

Ο 23χρονος είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ η 45χρονη, που επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, είχε λάβει εξιτήριο μετά από εξετάσεις.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων για τις συνθήκες του δυστυχήματος, ο 41χρονος οδηγός είχε συλληφθεί με δικαστικό ένταλμα, ενώ είχε βρεθεί αρνητικός σε έλεγχο αλκοόλης αλλά θετικός σε προκαταρκτικό έλεγχο για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών. Δείγματα είχαν ληφθεί για εργαστηριακό ναρκωτεστ.

Την υπόθεση είχε διερευνήσει το Τμήμα Τροχαίας Πάφου.