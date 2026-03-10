Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Δύο χρόνια φυλάκιση σε 41χρονο για θανατηφόρο τροχαίο στην Πάφο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κρίθηκε ένοχος για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης και επικίνδυνης συμπεριφοράς – Νεκρός 23χρονος μοτοσικλετιστής

Ποινή φυλάκισης δύο ετών επέβαλε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου σε 41χρονο, τον οποίο έκρινε ένοχο για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης συμπεριφοράς.

Η υπόθεση αφορούσε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2025 στην Πάφο, κατά την οποία έχασε τη ζωή του 23χρονος.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Υπενθυμίζεται ότι η θανατηφόρα οδική σύγκρουση είχε σημειωθεί λίγο πριν τη 1.00 το μεσημέρι της Κυριακής, στη φωτοελεγχόμενη συμβολή της λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου με την οδό Ανδρέα Βλάμη, στην Πάφο.

Κάτω από συνθήκες που διερευνήθηκαν από την Αστυνομία Κύπρου, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο Petko Svetlozar, 23 ετών από τη Βουλγαρία, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 41χρονος, στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός γυναίκα ηλικίας 45 ετών.

Ο 23χρονος είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ η 45χρονη, που επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, είχε λάβει εξιτήριο μετά από εξετάσεις.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων για τις συνθήκες του δυστυχήματος, ο 41χρονος οδηγός είχε συλληφθεί με δικαστικό ένταλμα, ενώ είχε βρεθεί αρνητικός σε έλεγχο αλκοόλης αλλά θετικός σε προκαταρκτικό έλεγχο για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών. Δείγματα είχαν ληφθεί για εργαστηριακό ναρκωτεστ.

Την υπόθεση είχε διερευνήσει το Τμήμα Τροχαίας Πάφου.

Tags

ΠΑΦΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα