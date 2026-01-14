«Ένας αληθινός Ευρωπαίος»: Τα συλλυπητήρια της φον ντερ Λάιεν και της Μέτσολα για τον Γιώργο Βασιλείου

Ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου ήταν «ένας αληθινός Ευρωπαίος», αναφέρει σε ανάρτησή της η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για τον θάνατο του ΠτΔ.

«Με λύπη πληροφορήθηκα την απώλεια του πρώην Προέδρου της Κύπρου, Γιώργου Βασιλείου. Ενός ανδρός με όραμα, που εκσυγχρόνισε την Κύπρο, προώθησε την ειρηνευτική διαδικασία και άνοιξε το δρόμο για την ένταξη στην Ένωση», σημειώνει.

«Ήταν ένας αληθινός Ευρωπαίος. Τα εγκάρδια συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του και σε όλη την Κύπρο», καταλήγει η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Απώλεια για την Κύπρο και την Ευρώπη, λέει η Μέτσολα για τον Γ. Βασιλείου

Σε μια πραγματική απώλεια για την Κύπρο και την Ευρώπη, αναφέρεται η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα αναφορικά με τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ στην ελληνική γλώσσα την Τετάρτη η κ. Μέτσολα γράφει ότι «με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου».

«Ένας πολιτικός ηγέτης που άνοιξε τον δρόμο για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εργάστηκε ακούραστα για την ειρήνη και τον εκσυγχρονισμό. Μια πραγματική απώλεια για την Κύπρο και την Ευρώπη».

Η κ. Μέτσολα εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στον λαό της Κύπρου.