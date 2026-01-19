Γροιλανδία: Πώς αντιδρά η Ευρώπη στον εκβιασμό Τραμπ - Δασμοί, αντίμετρα και πάγωμα συμφωνιών

Οι Ευρωπαίοι ετοιμάζουν αντίμετρα για να απαντήσουν στον εκβιασμό του Ντόναλντ Τραμπ, που απειλεί με την επιβολή επιπλέον φόρων οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που ανθίστανται εμπράκτως στις φιλοδοξίες του για την «απόκτηση» της Γροιλανδίας, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας Λαρς Κλίνγκμπαϊλ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου μαζί με τον γάλλο ομόλογό του Ρολάν Λεσκύρ.

«Δεν θα υποχωρήσουμε στον εκβιασμό. Η Ευρώπη θα δώσει μία απάντηση ξεκάθαρη και ομόφωνη. Ετοιμάζουμε αυτήν την στιγμή συντονισμένα αντίμετρα», είπε κάνοντας λόγο για το πάγωμα της αμερικανοευρωπαϊκής τελωνειακής συμφωνίας, την εφαρμογή δασμών στα εισαγόμενα αμερικανικά προϊόντα που είναι παγωμένα μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου ως απάντηση στον οικονομικό εκβιασμό. Ανέφερε επίσης την «εργαλειοθήκη» της Ευρωπαϊκής Ενωσης που προβλέπει μέτρα για τον περιορισμό των εισαγωγών από συγκεκριμένη χώρα ή την πρόσβασή της σε δημόσιους διαγωνισμούς και το μπλοκάρισμα ορισμένων επενδύσεων.

Ο Ρολάν Λεσκύρ ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι θα συγκαλέσει συνάντηση των ομολόγων του των χωρών της Ομάδας των 7 (G7) για να συζητηθεί το εμπόριο και η κυριαρχία «τις επόμενες ημέρες».

«Είμαστε πλήρως αλληλέγγυοι προς την Γροιλανδία και την Δανία», είπε ο γάλλος υπουργός Οικονομίας.

«Ο εκβιασμός ανάμεσα σε φίλους είναι προφανώς απαράδεκτος».

Ο γάλλος υπουργός δήλωσε ότι ελπίζει πως αυτά τα «όπλα αποτροπής» θα λειτουργήσουν και ότι «θα μείνουμε εκεί».

«Η Ευρώπη οφείλει να δηλώσει την ισχύ της» προσπαθώντας παράλληλα «να χαμηλώσει την ένταξη...να υπάρξει μάλλον αποκλιμάκωση παρά κλιμάκωση».

«Ομως δυστυχώς, είναι πιθανόν ότι μπορεί να οδηγηθούμε να λάβουμε αποφάσεις που δεν θα ωφελήσουν κανέναν», σχολίασε ο Ρολάν Λεσκύρ.

Από την πλευρά του ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ δήλωσε ότι με τις απειλές του Τραμπ ξεπεράσθηκε ένα όριο ως προς την κυριαρχία της Γροιλανδίας και της Δανίας και η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει με δριμύτητα.

«Η κατάσταση είναι σοβαρή» είπε προσθέτοντας ότι ωστόσο δεν σηματοδοτεί το τέλος του διατλαντικού δεσμού.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάτι περισσότερο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Και διακρίνω ενθαρρυντικά σημάδια εκ μέρους των Δημοκρατικών, αλλά και εκ μέρους των Ρεπουμπλικανών που λένε ότι "δεν είναι αυτός ο δρόμος που θέλουμε να ακολουθήσουμε"».

ΕΕ: «Η Γροιλανδία δεν θα γίνει ποτέ αμερικανική»

Η Ευρωπαϊκή Ενωση διαθέτει τα εργαλεία για να αποτρέψει τον Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς στις χώρες που εναντιώνονται στην προσάρτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, προειδοποίησε ο ευρωπαίος επίτροπος Στεφάν Σεζουρνέ δηλώνοντας ότι «η Γροιλανδία δεν θα γίνει ποτέ αμερικανική».

«Πρέπει να σταματήσει ο εκβιασμός και θεωρώ ότι η αμερικανική κυβέρνηση κάνει ένα σοβαρό σφάλμα, δοκιμάζει τους Ευρωπαίους σε δύο θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού οικοδομήματος που είναι η αυτοδιάθεση των λαών και η εδαφική κυριαρχία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης», δήλωσε ο ευρωπαίος επίτροπος στο ραδιοφωνικό δίκτυο France Inter.

«Αν δεν το δηλώσουμε αυτό, αρχίζει μία κούρσα και δεν ξέρω πού θα σταματήσει αυτή η δίψα για δύναμη και προσάρτηση της Γροιλανδίας».

Μπροστά «σε αυτή την τυπική περίπτωση εξαναγκασμού, έχουμε τα εργαλεία στην διάθεσή μας και οφείλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε αν χρειασθεί και αν αυτοί οι δασμοί επιβεβαιωθούν», είπε ο Στεφάν Σεζουρνέ, ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την ευημερία και την βιομηχανική στρατηγική τονίζοντας την ανάγκη ενότητας των Ευρωπαίων.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε, σύμφωνα με το περιβάλλον του, ότι θα ζητήσει από τους ευρωπαίους ομολόγους του την ενεργοποίηση της Anti-Coercion Act της Ευρωπαϊκής Ενωσης, του μηχανισμού που επιτρέπει στις χώρες μέλη να λαμβάνουν αντίμετρα όπως είναι η επιβολή δασμών, η εισαγωγή εμπορικών και επενδυτικών περιορισμών για να απαντήσουν σε οικονομικές πιέσεις που δέχονται από τρίτη χώρα.

«Βρισκόμαστε στο στάδιο της απειλής από την αμερικανική πλευρά, οφείλουμε να είμαστε επίσης στο στάδιο της απειλής σε ευρωπαϊκό επίπεδο», είπε ο Στεφάν Σεζουρνέ υπενθυμίζοντας ότι η Anti-Coercion Act αποτελεί κατά κάποιον τρόπο αποτρεπτικό όπλο που προορίζεται να επιτρέψει τον διάλογο και την αποφυγή επιβολής δασμών.

Αν ενεργοποιηθεί , η Anti-Coercion Act περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την απαγόρευση σε αμερικανικές επιχειρήσεις να λαμβάνουν μέρος σε ευρωπαϊκούς δημόσιους διαγωνισμούς ή «αποκλεισμούς αμερικανικών επιχειρήσεων από την ευρωπαϊκή αγορά».

Η Ευρωπαϊκή Ενωση μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει το προς το παρόν παγωμένο πακέτο των 93 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επιπλέον δασμούς κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έκτακτη σύνοδος κορυφής συγκαλείται το βράδυ της Πέμπτης

Έκτακτη ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής θα συγκληθεί εκτάκτως το βράδυ της Πέμπτης απέναντι στις απειλές του Τραμπ κατά της Γροιλανδίας, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στην έκτακτη σύνοδο κορυφής θα συζητηθούν «οι διατλαντικές σχέσεις», διευκρίνισε η εκπρόσωπος.