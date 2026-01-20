Τι ζήτησαν οι Ευρωβουλευτές να προωθηθεί από την Κυπριακή Προεδρία

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσαν την Τρίτη την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ να προωθήσει τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού με την υποστήριξη της ΕΕ, σε παρεμβάσεις τους κατά την παρουσίαση του προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας στην Ολομέλεια του σώματος στο Στρασβούργο.

Ο Manfred Weber, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, μίλησε πρώτος και δήλωσε εκ μέρους της ομάδας ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία σε μια εποχή που μια ισχυρή Ευρώπη είναι πιο απαραίτητη από ποτέ, με την Κύπρο να διαδραματίζει ρόλο ως γέφυρα με την περιοχή.

«Η Προεδρία φέρνει μεγάλη ελπίδα για την Ευρώπη», σημείωσε, ενώ αναφερόμενος στο Κυπριακό, είπε ότι αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα. «Δεν μπορεί να υπάρξει ενωμένη Ευρώπη χωρίς ενωμένη Κύπρο, έχετε το ΕΛΚ στο πλευρό σας», τόνισε.

Ο Κώστας Μαυρίδης δήλωσε εκ μέρους της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ότι απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση για τις τρέχουσες προκλήσεις, με την ΕΕ σε γεωπολιτικό ρόλο.

«Ορθά η Κυπριακή Προεδρία επικεντρώνεται στη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, που στην πράξη σημαίνει ισχύς, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο προς τα έξω και κοινωνική συνοχή εντός της Ένωσης, με αφετηρία τη στέγαση και ενέργεια. Έχετε επίσης αποδείξει από την ανάληψη της προεδρία σας ότι η Κύπρος αποτελεί όντως γέφυρα της ΕΕ προς τη Μ. Ανατολή και πέραν», συνέχισε.

«Όμως, αγαπητέ Πρόεδρε, αυτά προϋποθέτουν συνέπεια σε αρχές και αλληλεγγύη και γι’ αυτό οι Eυρωπαίοι πολίτες ερωτούν: Στην παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου στην Ουκρανία, κινηθήκαμε με επιβολή πρωτοφανών κυρώσεων στον παραβάτη. Γιατί στην παράνομη τουρκική κατοχή εδάφους της ΕΕ στην Κύπρο δεν πράξαμε το ίδιο, παρόλο που είναι παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ; Πώς θα συνδυάσουμε την αύξηση της τροφοδοσίας από πηγές εκτός της ΕΕ με τη στρατηγική μας αυτονομία και κοινωνική συνοχή εντός της Ένωσης;», ανέφερε.

«Θα συμπορευτούμε μαζί σας αυτούς τους έξι μήνες εφόσον πιστεύουμε σε μια ισχυρή, κοινωνική κAι ενωμένη Ευρώπη με αλληλεγγύη», σημείωσε.

Η Kinga Gál από τους «Πατριώτες για την Ευρώπη» δήλωσε ότι το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση πρέπει να απορριφθεί, ενώ απαιτείται ένα νέο αφήγημα στην Ουκρανία και υποστήριξη για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Πρόσθεσε ότι η γεωργία και η συνοχή απειλούνται από τον νέο προϋπολογισμό και ότι επιβάλλεται στα κράτη μέλη μια κακή συμφωνία Mercosur, καλώντας την Κυπριακή Προεδρία να αναλάβει δράση.

Ο Γεάδης Γεάδη από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή αυτονομία σημαίνει εθνική αυτονομία, ζητώντας την υιοθέτηση πολιτικών όπως η προώθηση του πρωτογενούς τομέα, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η διάθεση προσιτής στέγασης και η επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας.

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος θα μπορούσε να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης, αλλά απειλείται από την κατοχή της Τουρκίας. «Αποτελεί ντροπή για την Ευρώπη να νοιάζεται μόνο για Ουκρανία, Γάζα, Ιράν, Βενεζουέλα, Ονδούρα, αλλά να μην νοιάζεται για τα δικά της παιδιά, για τα δικά της εδάφη, για τα δικά της κράτη μέλη, για τη χώρα που προεδρεύει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η απελευθέρωση της Κύπρου είναι ευρωπαϊκό καθήκον όλων μας», τόνισε.

Ο Dan Barna από την ομάδα Renew Europe δήλωσε ότι η διεύρυνση παραμένει ένα από τα πιο στρατηγικά εργαλεία της ΕΕ και υπογράμμισε την ανάγκη να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τις υποψήφιες χώρες και να αναγνωριστούν τα πλεονεκτήματά τους.

Ζήτησε επίσης να σημειωθεί ταχεία πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ, ώστε να διατεθούν τα κατάλληλα κονδύλια για τη διεύρυνση και τη στήριξη των χωρών.

Ο Bas Eickhout από την ομάδα «Πράσινοι-Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία», αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την υποστήριξη προς την Ουκρανία, είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να δράσει αποφασιστικά και ενεργά τους επόμενους μήνες και ότι θα ήταν ευπρόσδεκτες πρωτοβουλίες της Προεδρίας προς αυτή την κατεύθυνση.

Σημειώνοντας ότι η στρατηγική αυτονομία αφορά κυρίως το στρατιωτικό, το ψηφιακό και το οικονομικό μέτωπο, τόνισε ότι «η Ευρώπη πρέπει να καταρτίσει τη δική της ατζέντα».

Ο Γιώργος Γεωργίου από την Αριστερά - GUE/NGL δήλωσε ότι οι προτεραιότητες της ΕΕ έχουν ήδη καθοριστεί από τα μεγαλύτερα κράτη μέλη και οι πολιτικές της από τον ιδιωτικό τομέα.

Σχολίασε περαιτέρω ότι η σταθερότητα στην περιοχή δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την επίλυση του κυπριακού ζητήματος, προσθέτοντας ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως ο σεβασμός του κράτους δικαίου και η διαφθορά.

«Η αξιοπιστία μας εξαρτάται από την αλληλεγγύη και την ενεργή υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου», σημείωσε.

Ο René Aust από την ομάδα «Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών» αναφέρθηκε στην απώλεια της βιομηχανικής βάσης στην Ευρώπη ως αποτέλεσμα προηγούμενων ενεργειακών πολιτικών και ζήτησε την επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια με αξιόπιστες μακροπρόθεσμες αποφάσεις.

«Πρέπει να αρχίσουμε να παράγουμε ξανά, ώστε να μπορέσουμε να αρχίσουμε να εργαζόμαστε ξανά, να αποκτήσουμε ξανά αξιοπρεπή εισοδήματα, ώστε η ήπειρός μας να έχει μέλλον», τόνισε.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Φειδίας Παναγιώτου δήλωσε ότι η εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της ΕΕ.

«Είμαστε ένα κράτος μέλος που βρίσκεται υπό την ενεργή κατοχή της Τουρκίας εδώ και 51 χρόνια. Η Κυπριακή Προεδρία αποτελεί μια ευκαιρία για την ΕΕ να θέσει επιτέλους το κυπριακό πρόβλημα στις κορυφαίες προτεραιότητές της, προκειμένου να βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Διότι το κυπριακό πρόβλημα είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα», τόνισε.

Ο Λουκάς Φουρλάς από το ΕΛΚ δήλωσε ότι η Κύπρος θα ανταποκριθεί στο ύψος των περιστάσεων καθώς αναλαμβάνει την Προεδρία.

«Η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα Ευρώπης Μέσης Ανατολής. Η Κύπρος μπορεί και πρέπει να τονίσει ότι το δικαίωμα στο βέτο είναι αδιαπραγμάτευτο. Η Κύπρος μπορεί να υπενθυμίσει σε όλους ότι αυτά που μας ενώνουν είναι κοινές αρχές και αξίες, έστω κι αν αυτές οι αρχές και αξίες δεν εφαρμόστηκαν εδώ και 51 χρόνια ποτέ στην χώρα μου, η οποία παραμένει κατεχόμενη», σημείωσε.

«Σας καλούμε να γίνετε ο θεματοφύλακας των αρχών και αξιών που οφείλουμε όλοι μας να υπηρετούμε έστω κι αν στην περίπτωσή μας, επαναλαμβάνω, δεν εφαρμόστηκαν ποτέ», τόνισε απευθυνόμενος στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Ο Μιχάλης Χατζηπαντέλα, επίσης από το ΕΛΚ, είπε ότι η συνεχιζόμενη διαίρεση της Κύπρου παραμένει μια ανοικτή πληγή και παράμετρος αστάθειας για την Ευρώπη, «μια πληγή που μπορεί, κι επιβάλλεται να κλείσει, μόνο με την αταλάντευτη στάση και την καθοριστική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Εδώ και 52 χρόνια, η πατρίδα μας συνεχίζει να βιώνει τις συνέπειες της παράνομης τουρκικής εισβολής. Είναι απαίτησή μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιδείξει και στην περίπτωση της Κύπρου, την ίδια, ξεκάθαρη στάση, όπως και στην περίπτωση της Ουκρανίας», σημείωσε.

Άλλοι ευρωβουλευτές σχολίασαν τα θέματα της μετανάστευσης, τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε περιοχές όπως η Γροιλανδία και η Βενεζουέλα, καθώς και την ανάγκη απλούστευσης και απορρύθμισης. Εκφράστηκαν επίσης απόψεις για κοινωνικά θέματα, τη δημοκρατία, την πολιτική συνοχής και τα δικαιώματα των μειονοτήτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ