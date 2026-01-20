Τζιτζικώστας: Η συνολική επίλυση Κυπριακού παραμένει απόλυτη προτεραιότητα ΕΕ

Η συνολική, δίκαιη και διαρκής επίλυση του κυπριακού ζητήματος παραμένει απόλυτη προτεραιότητα της ΕΕ και της παρούσας Επιτροπής, δήλωσε ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, στην εναρκτήρια ομιλία του κατά την παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας την Τρίτη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Εξέφρασε επίσης την πεποίθησή του ότι η Κυπριακή Προεδρία θα είναι «μεγάλη επιτυχία για την Ευρώπη και όλους τους Ευρωπαίους».

Το σύνθημα της Κυπριακής Προεδρίας για την προώθηση μιας αυτόνομης Ένωσης, ανοιχτής στον κόσμο, συνάδει απόλυτα με τις φιλοδοξίες της παρούσας Επιτροπής, δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστας, προσθέτοντας ότι αυτή η κατευθυντήρια αρχή είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, καθώς βρισκόμαστε σε μια περίοδο βαθύ μετασχηματισμού της διεθνούς τάξης.

«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι το 2026 υπάρχει ένα κράτος μέλος της ΕΕ που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κατοχή. Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο παραμένει απόλυτη προτεραιότητα της ΕΕ και της παρούσας Επιτροπής», τόνισε.

Χαιρετίζοντας την έμφαση που δίνει η Κυπριακή Προεδρία στην ασφάλεια και την άμυνα, ο Επίτροπος δήλωσε ότι «μετά τα ιστορικά βήματα που έγιναν τους τελευταίους 12 μήνες για την εξασφάλιση της αμυντικής ετοιμότητας της ΕΕ, πρέπει τώρα να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για να μετατρέψουμε όλες τις πρωτοβουλίες μας σε συγκεκριμένες δράσεις, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή του μέσου SAFE και την έγκριση των εκτελεστικών αποφάσεων του Συμβουλίου σχετικά με τα εθνικά σχέδια, καθώς και με την ταχεία έγκριση του πακέτου στρατιωτικής κινητικότητας που παρουσιάστηκε τον περασμένο μήνα και της δέσμης μέτρων για την άμυνα».

Δεύτερον, πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία, σε συνέχεια της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, συνέχισε, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή υπέβαλε όλες τις απαραίτητες νομοθετικές προτάσεις και το δάνειο της ΕΕ και βασίζεται στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την ταχεία προώθηση των εργασιών σχετικά με τις αντίστοιχες νομικές πράξεις, ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη εφαρμογή τους.

Όσον αφορά τη μετανάστευση, ο κ. Τζιτζικώστας εξέφρασε την εκτίμηση της Επιτροπής για την πρόθεση της Kυπριακής Προεδρίας να δώσει προτεραιότητα στην πλήρη εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο ενόψει της πλήρους έναρξης ισχύος του τον Ιούνιο του 2026, ενώ παράλληλα βασίζεται στην Προεδρία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επίτευξη ταχείας συμφωνίας στις τριμερείς διαβουλεύσεις σχετικά με την πρόταση για τις επιστροφές.

«Η ανταγωνιστικότητα πρέπει να παραμείνει κορυφαία προτεραιότητα. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα στην ατζέντα της απλούστευσης, να καλύψουμε το χάσμα στην καινοτομία, να προωθήσουμε την απανθρακοποίηση της οικονομίας μας και να μειώσουμε τις υπερβολικές εξαρτήσεις. Χαιρετίζουμε την έμφαση που δίνει η Προεδρία σε αυτά τα θέματα, όπως ακούσαμε νωρίτερα από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στενά με τους συννομοθέτες για να προωθήσουμε αυτή την ατζέντα», σημείωσε περαιτέρω.

Όσον αφορά την απλοποίηση, ανέφερε ότι περισσότερες από τις μισές νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2026 έχουν δυνατότητες απλοποίησης, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει τουλάχιστον τρεις ακόμη συνολικές προτάσεις απλούστευσης σχετικά με τη φορολογία, τη νομοθεσία για τα ενεργειακά προϊόντα και την απλούστευση των κανόνων για τους πολίτες.

«Αυτές θα προστεθούν στα δέκα προηγούμενα πακέτα μας, τα οποία θα μπορούσαν να μειώσουν τα επαναλαμβανόμενα διοικητικά έξοδα κατά 11,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Απαιτείται ταχεία πρόοδος σε όλες αυτές τις προτάσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα ωφελήσουν τις επιχειρήσεις στην πράξη», πρόσθεσε.

Η αποτελεσματική εφαρμογή της Στρατηγικής Για Την Ενιαία Αγορά είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων εμποδίων και την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της έως το 2028, συνέχισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή θα προτείνει σύντομα έναν χάρτη πορείας για την Ενιαία Αγορά έως το 2028. Επιπλέον, ανέφερε ότι η επικείμενη πρόταση για ένα «28ο καθεστώς» θα βοηθήσει τις καινοτόμες εταιρείες να ιδρυθούν, να λειτουργήσουν, να προσελκύσουν επενδύσεις και να αναπτυχθούν στην ενιαία αγορά χάρη σε ένα κοινό εταιρικό νομικό πλαίσιο της ΕΕ και στην ευρύτερη χρήση ψηφιακών λύσεων.

Η επιτάχυνση της εφαρμογής της Συμφωνίας για μια Καθαρή Βιομηχανία και η επίσημη υιοθέτηση του αναθεωρημένου ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα θα πρέπει επίσης να αποτελέσουν προτεραιότητα για τους συννομοθέτες, σύμφωνα με τον κ. Τζιτζικώστα, ο οποίος πρόσθεσε ότι ο νόμος για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή, ο οποίος αναμένεται να ψηφιστεί στις 29 Ιανουαρίου 2026, θα αντιμετωπίσει βασικά ζητήματα σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας, όπως οι δημόσιες συμβάσεις για προϊόντα κατασκευασμένα στην Ευρώπη, οι προϋποθέσεις για άμεσες ξένες επενδύσεις σε βασικούς στρατηγικούς τομείς και πρόσθετες δράσεις που απαιτούνται για την απλούστευση της αδειοδότησης.

Είπε επίσης ότι οι επικείμενες στρατηγικές της ΕΕ για τα λιμάνια και τη ναυτιλιακή βιομηχανία, που θα υιοθετηθούν τον Φεβρουάριο του 2026, θα καθορίσουν μια σαφή πορεία προς μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα και ασφάλεια στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, από τις υποδομές έως τα πλοία, ενώ επιπλέον, η Επιτροπή θα προτείνει ένα αναθεωρημένο και απλοποιημένο πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, το οποίο θα ενσωματώνει κριτήρια προτίμησης που αποσκοπούν στη στήριξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων και των καινοτόμων της ΕΕ, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστιθέμενη αξία της ΕΕ και διασφαλίζοντας την προμήθεια βασικών τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών.

«Επιπλέον, συμμεριζόμαστε την έμφαση που δίνει η Προεδρία στο να μην μείνει κανείς πίσω. Η βελτίωση της καθημερινής ζωής όλων των Ευρωπαίων, ιδίως όσον αφορά την αγοραστική δύναμη, τη στέγαση και τις ποιοτικές θέσεις εργασίας, συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων της Επιτροπής», δήλωσε στη συνέχεια, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει το νέο σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, το οποίο θα περιλαμβάνει σημαντικά μέτρα σχετικά με τη στέγαση και τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις.

«Για να μειώσουμε τις τιμές της ενέργειας τόσο για τη βιομηχανία όσο και για τα νοικοκυριά, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια πραγματική Ενεργειακή Ένωση. Το πακέτο μέτρων για τα δίκτυα και η πρωτοβουλία για τους ενεργειακούς αυτοκινητόδρομους που παρουσιάσαμε στις 25 Δεκεμβρίου θα επιτρέψουν την αποτελεσματική ροή της ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών, την ενσωμάτωση φθηνότερης καθαρής ενέργειας και την επιτάχυνση της ηλεκτροδότησης. Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός βασικών στόχων του σχεδίου δράσης μας για την προσιτή ενέργεια βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, και οι κατευθυντήριες γραμμές των συννομοθετών θα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή εφαρμογή τους», εξήγησε.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην περιφερειακή συνοχή, σύμφωνα με τον Επίτροπο, ο οποίος ανέφερε ως παραδείγματα τις στρατηγικές για τις παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες, οι οποίες θα τις βοηθήσουν να αξιοποιήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, ενώ την άνοιξη του 2026 η Επιτροπή θα εγκρίνει την πρώτη της Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Τουρισμό, υποστηρίζοντας προορισμούς που αντιμετωπίζουν ανισορροπίες στις τουριστικές ροές, βελτιώνοντας τις δεξιότητες, επενδύοντας σε ψηφιακά εργαλεία και συνδεσιμότητα και ενισχύοντας την παγκόσμια ελκυστικότητα της Ευρώπης.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανταγωνιστικότητα του τομέα της υγείας ως άλλη μια κορυφαία προτεραιότητα, όπου η Επιτροπή προσβλέπει σε μια ταχεία έναρξη των συζητήσεων σχετικά με τον νόμο για τη βιοτεχνολογία που εγκρίθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ υπάρχει ελπίδα για έναν ισχυρό συμβιβασμό σχετικά με τον νόμο για τα κρίσιμα φάρμακα υπό την παρούσα Προεδρία και για την ταχεία επισημοποίηση της συμφωνίας σχετικά με τους φαρμακευτικούς κανόνες της ΕΕ.

«Εκτός από τα παραπάνω, εξίσου σημαντικές είναι οι παγκόσμιες εταιρικές σχέσεις μας. Ξεκινώντας από τους γείτονές μας, έχουμε αρχίσει να εφαρμόζουμε το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, παρέχοντας στην ΕΕ και στις χώρες της περιοχής της Μεσογείου νέα ώθηση για δέσμευση. Θα παρουσιάσουμε επίσης μια στρατηγική για τη Μέση Ανατολή, στην οποία θα περιγράφονται τα βασικά συμφέροντα της ΕΕ και τα αμοιβαία συμφέροντα στην περιοχή, καθώς και ο τρόπος προώθησής τους», σχολίασε επίσης,

Εξήγησε ότι θα υποστηρίξει τις δημοκρατίες χωρίς αποκλεισμούς και ακμάζουσες στη Συρία και το Λίβανο, ενώ όσον αφορά την Παλαιστίνη και τη Γάζα, θα είναι σημαντικό να συντονιστούμε ως προς τον καλύτερο τρόπο συμβολής στο σχέδιο 20 σημείων και στην εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. «Η ΕΕ πρέπει να έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Ειρήνης. Ανυπομονούμε να διεξαχθεί μια ενημερωτική συζήτηση σε αυτό το Σώμα σχετικά με τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συμβάλουμε», υπογράμμισε.

Όσον αφορά το εμπόριο, είπε ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει τις συνεχιζόμενες προσπάθειές της για διαφοροποίηση του εμπορίου και θα αναζητήσει νέες ευκαιρίες ως απάντηση στις τρέχουσες αστάθειες στο παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον.

«Το περασμένο Σάββατο, η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν βρισκόταν στην Παραγουάη για την υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ-Μερκοσούρ. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου με εταίρους όπως η Ινδία, τα ΗΑΕ, η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες, η Ταϊλάνδη και η Αυστραλία. Επιπλέον, το σχέδιο RESourceEU, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, θα συμβάλει στην επιτάχυνση του προγράμματος διαφοροποίησής μας και θα πρέπει να εφαρμοστεί γρήγορα. Αυτό περιλαμβάνει διαπραγματεύσεις για την τροποποίηση του νόμου για τις κρίσιμες πρώτες ύλες και τη δημιουργία ενός κέντρου κρίσιμων πρώτων υλών το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με σκοπό την παρακολούθηση και την από κοινού αγορά και αποθήκευση βασικών ορυκτών, ώστε οι στρατηγικές βιομηχανίες μας στην Ευρώπη να έχουν επαρκείς και έγκαιρες προμήθειες», σημείωσε.

«Τέλος, για να υλοποιήσουμε τις προτεραιότητές μας, χρειαζόμαστε ένα ισχυρό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να υποστηρίξει βασικές προτεραιότητες, την ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, τη διπλή μετάβαση, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία να ανταποκριθούμε σε μελλοντικές κρίσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζουμε την πρόθεση της κυπριακής Προεδρίας να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο ΠΔΠ και να παρουσιάσει ένα πιο ανεπτυγμένο διαπραγματευτικό πλαίσιο, σύμφωνα με τον στόχο επίτευξης συμφωνίας έως το τέλος του 2026. Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ θα φτάσει στους δικαιούχους χωρίς διακοπή τον Ιανουάριο του 2028», ανέφερε κλείνοντας.

Ευχαρίστησε επίσης τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και την Κυπριακή Προεδρία για «την άριστη οργάνωση της επίσκεψης του Κολλεγίου στην Κύπρο και τις πολύ εποικοδομητικές ανταλλαγές που πραγματοποιήθηκαν».

«Είμαι βέβαιος ότι η Κυπριακή Προεδρία θα είναι μια μεγάλη επιτυχία για την Ευρώπη και όλους τους Ευρωπαίους», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ