Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ: Ένα δύσκολο εξάμηνο για την Κύπρο

ΤΗΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗΣ ΤΟΥ «Π» ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Η μέρα ξεκίνησε πολύ νωρίς στο Στρασβούργο διαθέτοντας όλη την γκάμα των θεμάτων της επικαιρότητας. Προτού καλά – καλά ξημερώσει, για την ακρίβεια από την προηγούμενη βραδιά, 700 περίπου αγρότες έδωσαν ραντεβού έξω από το Ευρωκοινοβούλιο, όπου συνεχίζεται η πρώτη ολομέλεια υπό Κυπριακή Ευρωπαϊκή Προεδρία και όπου χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέλυσε ενώπιον των ευρωβουλευτών το όραμά του για μια Αυτόνομη Ευρώπη καθώς και τους πυλώνες της Προεδρίας. Πέραν όμως της ανησυχίας για την εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur, κυρίαρχη στην ατμόσφαιρα όχι μόνο του Ευρωκοινοβουλίου αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα είναι η επιδείνωση των διατλ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!