Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ευρώπη

Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ: Ένα δύσκολο εξάμηνο για την Κύπρο

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Header Image

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρουσίασε στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την προσέγγιση της Κύπρου για «Μια Αυτόνομη Ένωση. Ανοιχτή στον Κόσμο» υπό το πρίσμα μιας σειράς παγκόσμιων προκλήσεων.

ΤΗΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗΣ ΤΟΥ «Π» ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   Η μέρα ξεκίνησε πολύ νωρίς στο Στρασβούργο διαθέτοντας όλη την γκάμα των θεμάτων της επικαιρότητας. Προτού καλά – καλά ξημερώσει, για την ακρίβεια από την προηγούμενη βραδιά, 700 περίπου αγρότες έδωσαν ραντεβού έξω από το Ευρωκοινοβούλιο, όπου συνεχίζεται η πρώτη ολομέλεια υπό Κυπριακή Ευρωπαϊκή Προεδρία και όπου χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέλυσε ενώπιον των ευρωβουλευτών το όραμά του για μια Αυτόνομη Ευρώπη καθώς και τους πυλώνες της Προεδρίας. Πέραν όμως της ανησυχίας για την εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur, κυρίαρχη στην ατμόσφαιρα όχι μόνο του Ευρωκοινοβουλίου αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα είναι η επιδείνωση των διατλ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΕΕΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ 2026ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα