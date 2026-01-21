Το Ευρωκοινοβούλιο παραπέμπει τη συμφωνία Mercosur στο Δικαστήριο της ΕΕ - Τι σημαίνει για την εφαρμογή της συμφωνίας

Στο Δικαστήριο της ΕΕ αποφάσισε να παραπέμψει η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις συμφωνίες ΕΕ - Mercosur για να γνωμοδοτήσει για την συμβατότητά τους ή όχι με τις Συνθήκες της ΕΕ, εγκρίνοντας την Τετάρτη την μία εκ δύο προτάσεων που είχαν κατατεθεί.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε με διαφορά μόλις δέκα ψήφων, με 334 ψήφους υπέρ, 324 κατά και 11 αποχές.

Σημειώνεται ότι την πρόταση ψηφίσματος προσυπέγραψε και ο Ευρωβουλευτής ΑΚΕΛ (Ευρωπαϊκή Αριστερά) Γιώργος Γεωργίου.

Η δεύτερη πρόταση για το ίδιο θέμα που τέθηκε ενώπιον της Ολομέλειας καταψηφίστηκε με 402 κατά, 225 υπέρ και 13 αποχές.

Στο ψήφισμα καλείται η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λάβει γρήγορα τα απαραίτητα μέτρα για να λάβει αυτή την γνωμοδότηση από το Δικαστήριο της ΕΕ και να προωθήσει το ψήφισμα για σκοπούς πληροφόρησης στο Συμβούλιο και την Κομισιόν.

Σύμφωνα με πηγές του Ευρωκοινοβουλίου, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπει σε εφαρμογή η συμφωνία, καθώς μπορεί να εφαρμοστεί προσωρινά μέχρι να βγει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ