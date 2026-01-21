Ευρωκοινοβούλιο: Σκληρή καταδίκη του ιρανικού καθεστώτος

Έντονη ήταν η παρέμβαση του Μόνιμου Εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με το Ιράν, Λουκά Φουρλά, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια σχετικά με τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων από το ιρανικό καθεστώς. Η συζήτηση προηγείται της αυριανής επίσημης κατεπείγουσας ψηφοφορίας για υιοθέτηση ψηφίσματος για το θέμα αύριο Πέμπτη.

«Καμία ανοχή στη βαρβαρότητα»

Με ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, ο κ. Φουρλάς περιέγραψε την κατάσταση στο Ιράν ως μια συνεχή και ακραία παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τόνισε ότι το καθεστώς «απαντά στα αιτήματα των πολιτών για ελευθερία και αξιοπρέπεια με ωμή βία, αίμα και φόβο», επισημαίνοντας ότι το τίμημα της ελευθερίας «πληρώνεται καθημερινά με ανθρώπινες ζωές».

Ο Ευρωβουλευτής έκανε λόγο για:

πυρά κατά διαδηλωτών

βασανιστήρια και αυθαίρετες συλλήψεις

χιλιάδες νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες κρατούμενους

Κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκαταλείψει τις «απλές δηλώσεις» και να προχωρήσει σε στοχευμένες και αυστηρές κυρώσεις, στέλνοντας «ξεκάθαρο μήνυμα ότι η βαρβαρότητα δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Κάγια Κάλλας: «Οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις εδώ και χρόνια»

Η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν και Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλλας, υπογράμμισε ότι η κατάσταση στο Ιράν «επιδεινώνεται εδώ και χρόνια».

Στην τοποθέτησή της αναφέρθηκε στις μαζικές διαδηλώσεις γυναικών και ανδρών, στη χρήση σφαιρών και κλομπ από τις αρχές και στα τηλεπικοινωνιακά blackouts που επιβάλλει το καθεστώς

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να στηρίζει στρατιωτικά τη Ρωσία και να εμπλέκεται σε δραστηριότητες που επηρεάζουν την ασφάλεια της ΕΕ.

Η κ. Κάλλας κάλεσε το Ιράν να απελευθερώσει άμεσα όλους τους παράνομα κρατούμενους και να επιλέξει τον διάλογο αντί της καταστολής.

Στις αντιδράσεις τους, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι Ευρωβουλευτές κατήγγειλαν τη βίαιη καταστολή, αναφέρθηκαν σε χιλιάδες νεκρούς και μαζικές συλλήψεις, τονίζοντας ότι οι διαδηλώσεις δεν αποτελούν ξένη παρέμβαση

Ορισμένοι ζήτησαν να χαρακτηριστεί η Φρουρά της Ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατική οργάνωση, ενώ άλλοι προειδοποίησαν ότι οι κυρώσεις ενδέχεται να πλήξουν κυρίως τους αμάχους.

Η κ. Κάλλας, στη δευτερολογία της, τόνισε ότι η ΕΕ παραμένει αποφασισμένη να αντιδράσει «άμεσα και αποφασιστικά» απέναντι στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Υπενθύμισε ότι δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των κρατών‑μελών για τον χαρακτηρισμό της IRGC ως τρομοκρατικής οργάνωσης, αλλά διαβεβαίωσε ότι τα κανάλια επικοινωνίας με την Τεχεράνη παραμένουν ανοιχτά για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων και πολιτών.