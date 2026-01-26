SAFE: Δεύτερο κύμα έγκρισης αμυντικών σχεδίων από την Κομισιόν

Μετά την έγκριση του πρώτου κύματος χρηματοδότησης για την άμυνα, η Κομισιόν ενέκρινε δεύτερη ομάδα εθνικών αμυντικών σχεδίων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη (SAFE).

Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα, αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή της η Κομισιόν, προς την ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν γνωστοποίησε πως υπέβαλε πρόταση στο Συμβούλιο για την παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής προς την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία.

Η Κομισιόν επισημαίνει πως η απόφαση ελήφθη έπειτα από ενδελεχή αξιολόγηση των «Εθνικών Σχεδίων Αμυντικών Επενδύσεων» των συγκεκριμένων χωρών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας SAFE.

Η Κομισιόν ανοίγει τον δρόμο για την εκταμίευση του πρώτου κύματος χαμηλότοκων, μακροπρόθεσμων δανείων, δίνοντας τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να ενισχύσουν άμεσα τη στρατιωτική τους ετοιμότητα και να προχωρήσουν στην απόκτηση σύγχρονου αμυντικού εξοπλισμού. Παράλληλα, το σχετικό πλαίσιο ενισχύει την ενσωμάτωση της Ουκρανίας στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα ασφάλειας, διασφαλίζοντας ότι η ευρωπαϊκή στήριξη παραμένει ευέλικτη και βιώσιμη, σημειώνεται.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα επίπεδα χρηματοδότησης για κάθε χώρα είχαν καθοριστεί σε προκαταρκτικό στάδιο τον Σεπτέμβριο, με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της διαφάνειας. Τα οκτώ κράτη μέλη αναμένεται να λάβουν συνολικά περίπου 74 δισ. ευρώ, μετά την υπογραφή των αντίστοιχων δανειακών συμφωνιών. Η Κομισιόν σημειώνει ότι τα κονδύλια αυτά εκτιμάται πως θα ενισχύσουν κρίσιμες στρατηγικές δυνατότητες, εκεί όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες.

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Κομισιόν, το Συμβούλιο έχει πλέον προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων για την έγκριση των σχετικών εκτελεστικών αποφάσεων. Μετά την έγκρισή τους, η Κομισιόν θα οριστικοποιήσει τις δανειακές συμφωνίες, με τις πρώτες εκταμιεύσεις να αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο του 2026. Παράλληλα, η Κομισιόν επισημαίνει ότι συνεχίζει την αξιολόγηση των σχεδίων των υπολοίπων κρατών μελών.

